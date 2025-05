Un rayo de luz ilumina el Palacio de Deportes durante las primeras horas de la mañana. Pese a los nubarrones de la temporada, el Covirán ... Granada logra contener la tormenta. La victoria del pasado domingo frente a Casademont Zaragoza brindó oxígeno a una plantilla herida, pero que quiere competir hasta el final. La salvación sería un milagro, nadie lo discute. La única bala pasa por ganar todo lo que queda y por esperar tropiezos de los de arriba. Amine Noua (Lyon, Francia, 1997) no pierde la fe.

«Sabemos que estamos en una situación peliaguda. Todo el muno nos espera en Primera FEB el año que viene, pero nos quedan tres jornadas. Los jugadores nos centramos en sacarlas y en ir partido a partido. Para ello necesitamos coger buenas sensaciones y estar unidos», espetó el propio Noua a IDEAL. El ala-pívot rojinegro confesó su frustración a lo largo de la segunda vuelta, fruto de las nueve derrotas consecutivas registradas entre febrero y abril.

«Está siendo una campaña llena de altibajos en el camino. Debimos ganar más encuentros, pero no lo hicimos. Ahora, de los tres últimos partidos hemos ganado dos, lo que nos da una pequeña esperanza para afrontar lo que queda. Ya derrotamos al Breogán en su cancha con una gran diferencia. También nos quedamos cerca de ganar al Real Madrid en casa... ¿Por qué no?», apuntó con convicción y optimismo.

Arrepentimiento «Perdimos partidos tontos que habrían cambiado nuestra situación en la liga»

Seguramente, parte de la permanencia pase por cambiar el chip y mantener una mentalidad positiva ante el desastre, aunque la clasificación no engaña a nadie. «Se hace realmente duro verte en el alambre y saber que no puedes bajar los brazos. Cada partido resulta muy complicado para todos. Por otro lado, estar aquí, en un equipo como el Covirán que encadena tres temporadas en Liga Endesa, es fantástico», expresó sincero Noua.

«Sabemos que perdimos partidos que deberíamos haber ganado, pero mi objetivo principal es mantener al Granada en la élite. Creo que es posible. Nos quedan dos duelos en casa y uno fuera que será durísimo. Si nos mostramos sólidos como ya pasó en los últimos, podemos lograrlo», avanzó. Desde el principio, Noua se erigió como uno de los mejores jugadores del róster nazarí, algo que volvió a recordar en Zaragoza.

El galo anotó 21 puntos, igualado con Jonathan Rousselle y uno menos que el italiano Riccardo Visconti. Mostró un 90% de acierto en tiros libres, así como un 64% en lanzamientos de dos. También aportó en el rebote, con siete. En definitiva, una actuación impecable que alzó al Covirán hacia el triunfo. «Desde que llegué comprendí que tengo una gran responsabilidad. Lanzo para anotar puntos, hago al equipo jugar, defiendo duro... Me centro en competir con orden y en estar donde el entrenador me necesite», apuntó.

Un milagro

«Al mismo tiempo, sé que el rival se prepara a conciencia para pararme. Cada vez que recibo el balón, intentan cortarme y defenderme bien. Estoy contento porque en Zaragoza otros jugadores subieron el nivel y demostraron lo que pueden hacer. Esto es un deporte de equipo. Todo el mundo tiene que contribuir cuando tenga minutos», espoleó el ala-pívot, que conoce la teoría al dedillo. No tanto así la causa por la que el Covirán se diluyó en las anteriores jornadas.

«Ya no podemos volver al pasado, pero es verdad que esta situación de agonía se podría haber evitado antes. Los detalles cuentan y los partidos duran 40 minutos, no 38. Perdimos encuentros tontos como contra Baskonia, UCAM Murcia y otros tantos. Por otro lado, no sirve de nada quedarse en el pasado. Toca mirar hacia adelante y confiar. Yo creo en el club, en los compañeros, en el cuerpo técnico... Podemos conseguir algo especial que jamás se ha hecho antes», destacó.

Bien lo sabe el propio Noua, que aseguró haber vivido una experiencia similar hace varios cursos. Justo, en su debut en Liga Endesa. «Fiché por Morabanc Andorra en 2021 y fue un año difícil. Me marché antes de que acabase el campeonato, pero recuerdo que perdieron la categoría en la última jugada del partido final ante Lenovo Tenerife. Shermadini anotó su lanzamiento, pero ya no estaba con ellos», rememoró.

«Los jugadores debemos estar preparados para afrontar todo tipo de momentos. En baloncesto puedes mejorar y empeorar muy rápidamente. Nunca me encontré en mi carrera en una situación tan límite , pero tengo otras tablas que me hacen conocer el juego. Por mi parte, haré todo lo que esté en mi mano para quedarnos en la máxima división», prometió el francés con la idea de volver a reenganchar a la afición, sumida en la más absoluta decepción.

Situación personal «En Granada por fin disfruto del baloncesto. Me siento en casa»

«Intento no interesarme por lo que se dice en el entorno. No consulto las redes sociales. Es más, esas cosas no afectan al vestuario, pero sí que sabemos que nuestra gente estará animándonos en esta recta final. Los aficionados mueven cielo y tierra por nosotros desde que empezó la competición. Eso nos hace sentir presión cuando salimos a pista, por lo que tenemos que mantenernos concentrados. Los necesitamos para hacer ruido ante Breogán. Será un partido duro donde tendremos que imponernos», animó.

Además del nulo margen para equivocaciones, el Covirán confía en que Bàsquet Girona sume tropiezos por el camino para acercarse al objetivo de la permanencia. «Pensaba que ganarían su último enfrentamiento en casa, pero perdieron. No podemos controlar lo que hacen nuestros rivales, así que todo pasa por sacar tres victorias y confiar en que ellos caigan. Nunca se sabe», valora.

Futuro

Con la campaña a punto de concluir, la continuidad de la plantilla rojinegra supone otro aspecto a discernir. Gracias a sus excelentes guarismos, se antoja improbable que ningún club llame a la puerta de Noua, aunque la sorpresa de la salvación podría jugar un importante papel.

«He dicho muchas veces que soy feliz en Granada. Este es el primer año en el que de verdad disfruto de mi profesión. Me gusta mi vida aquí, así que vamos a ver. Todo puede pasar. Ya tendré tiempo de valorarlo cuando finalice la competición. De momento, mi familia se siente como en casa en esta ciudad», sentenció. Primero, Breogán.