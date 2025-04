El futuro europeo del Barça podría marcar la convocatoria de Peñarroya

Cuando el domingo, el Barça se plante en el Palacio de los Deportes para la disputa de la vigesimoséptima jornada de la Liga Endesa, es ... difícil calibrar ahora mismo el plantel con el que comparecerá el entrenador Joan Peñarroya. Bien es cierto que la acumulación de bajas (Nico Laprovittola, Juan Núñez, Chimezie Metu y el recientemente 'fugado', Dame Sarr) en las huestes blaugranas no permite demasiadas alegrías a su entrenador, obligado a viajar con un mínimo de jugadores del primer equipo. Además, será duda Jan Vesely, al que se espera mañana ante la Virtus en Euroliga tras dos meses apartado de las canchas por un problema en la rodilla previo a la disputa de la Copa del Rey.

Y es que, aunque el Barça no anda nada boyante en la Liga Endesa, donde marcha quinto, igualado con el Joventut, sexto, y muy lejos ya de los cuatro primeros puestos que tendrán factor cancha en la primera ronda del 'play off', su prioridad ahora mismo es evidente que está en la competición europea. Los culés cierran mañana (20.30 horas) la temporada regular ante la Virtus de Bolonia y, en función de lo que suceda en el encuentro y en otros partidos, sabrá si salta directamente al 'playoff' por el título o si tiene que disputar el novedoso 'play-in', lo que le podría hacer tener que ganar hasta dos partidos la próxima semana para poder colarse en la eliminatoria previa a la 'Final Four'.

Por ello, y aunque sea indirectamente, el Covirán también juega en parte el duelo que mañana tienen los culés ante la Virtus, pues es evidente que a los rojinegros les interesa mucho que el Barça necesite pasar por el 'play-in'. No es difícil entender que, por mucho que no pueda rotar demasiado su entrenador, el foco azulgrana estará mucho más puesto en Granada si la próxima semana no tienen competición europea que si, no solo la tiene, sino que además se juega su supervivencia en ella.