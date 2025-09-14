La Finlandia de Valtonen se queda a las puertas de la medalla

Jose Manuel Puertas Granada Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

La selección nacional de Finlandia no pudo culminar con presea el sueño de la cenicienta del Eurobasket, tras caer ante Grecia en el partido por ... el tercer y cuarto puesto (92-89). De ese modo, el jugador del Covirán Elias Valtonen volverá a la ciudad de la Alhambra sin haber podido colgarse una 'chapa', pero habiendo sido protagonista del mejor rendimiento en la historia del equipo nacional nórdico, donde el rojinegro además jugó un papel especialmente decisivo en las victorias en octavos de final, frente a Serbia, y cuartos de final, ante la Georgia de su nuevo compañero de equipo, Beqa Burjanadze.

En el duelo por el bronce, el cuadro heleno fue superior a una Finlandia algo desgastada físicamente tras el alto ritmo de juego que ha impuesto durante todo el torneo. La mayor experiencia griega y la presencia en los de Spanoulis de Giannis Antetokounmpo –autor de 30 puntos y 17 rebotes– no tuvo respuesta por parte finesa. Eso sí, los nórdicos compitieron con su habitual orgullo, y estuvieron a punto de firmar una remontada increíble. No obstante, Valtonen tuvo tres tiros libres para empatar a cuatro segundos del final, pero solo anotó dos. Tras ello, el rebote ofensivo no lo culminó Jantunen y los fineses acabaron entre lágrimas. El alero del Covirán volvió a cuajar un notable partido, firmando 18 tantos, 5 rechaces y 3 recuperaciones de baloncesto, poniendo así un gran broche a un torneo continental en el que ha ido de menos a más y tras el que, a sus 26 años, llegará revalorizado a la pretemporada de un Covirán en el que se espera que sea uno de los jugadores más importantes del que equipo de Ramón Díaz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión