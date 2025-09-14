Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elias Valtonen (i) penetra hacia el aro ante Kostas Sloukas. FIBA
Eurobasket

La Finlandia de Valtonen se queda a las puertas de la medalla

El alero rojinegro firmó otro gran partido con 18 puntos, 5 rebotes y 3 recuperaciones, pero falló un tiro libre para empatar a 4 segundos del final

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:22

La selección nacional de Finlandia no pudo culminar con presea el sueño de la cenicienta del Eurobasket, tras caer ante Grecia en el partido por ... el tercer y cuarto puesto (92-89). De ese modo, el jugador del Covirán Elias Valtonen volverá a la ciudad de la Alhambra sin haber podido colgarse una 'chapa', pero habiendo sido protagonista del mejor rendimiento en la historia del equipo nacional nórdico, donde el rojinegro además jugó un papel especialmente decisivo en las victorias en octavos de final, frente a Serbia, y cuartos de final, ante la Georgia de su nuevo compañero de equipo, Beqa Burjanadze.

