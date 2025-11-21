El filial encaja una nueva derrota con el Burgos en el Palacio
El Stellantis & You Granada acusa de nuevo las bajas y cede el partido en el tercer cuarto frente a los castellanos
V. M. R.
Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:58
El Stellantis & You Granada, filial del Covirán que compite en la Liga U22, no pudo (68-94) con el Burgos Grupo de Santiago, en partido ... de la sexta jornada de la competición de formación de la Liga Endesa disputado en el Palacio.
Los granadinos que comanda desde el banquillo Samu Gómez siguen acusando las importantes bajas en sus filas, en especial la del base Álvaro Fernández, Mena II; por lo que frente a los burgaleses ya tenían perdido el encuentro de este viernes prácticamente en el tercer cuarto, al quedarse lejos en el marcador y cerca de la veintena de puntos en contra: 47-64.
Los nazaríes ganaron los dos primeros choques y acumulan ya cuatro derrotas: Gran Canaria, Bilbao, Girona y la de Burgos: 68-94.
