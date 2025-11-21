Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El filial del Covirán sufrió su cuarta derrota consecutiva en la Liga U22. FCBG
Liga U22

El filial encaja una nueva derrota con el Burgos en el Palacio

El Stellantis & You Granada acusa de nuevo las bajas y cede el partido en el tercer cuarto frente a los castellanos

V. M. R.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

El Stellantis & You Granada, filial del Covirán que compite en la Liga U22, no pudo (68-94) con el Burgos Grupo de Santiago, en partido ... de la sexta jornada de la competición de formación de la Liga Endesa disputado en el Palacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  4. 4 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  5. 5 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  6. 6 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  7. 7 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  8. 8 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  9. 9

    Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada
  10. 10 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El filial encaja una nueva derrota con el Burgos en el Palacio

El filial encaja una nueva derrota con el Burgos en el Palacio