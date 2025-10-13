El filial debutará en casa el viernes ante el UCAM tras su brillante estreno en Lleida

Tras su flamante estreno en la novedosa Liga U22 (victoria por 65-69 en Lleida), el Stellantis&You Granada, filial del Covirán, prepara ya el ... que será su primer compromiso como local, cuando reciba el viernes a las 18 horas al UCAMMurcia en el Palacio de los Deportes.

El cuadro dirigido por Samu Gómez logró voltear en el Barris Nord un duelo que tenía muy cuesta arriba al descanso (46-35). Una oportuna defensa zonal y la mejoría en el control del rebote y el control del balón tras el descanso permitieron el triunfo rojinegro, con el tinerfeño Luca Medal (16 puntos) como estilete. Además, Khalifa Gaye y el granadino Ibai Hendrickx firmaron dos 'dobles-dobles' –13 puntos y 10 rebotes el primero, 10 y 13 el segundo– en un duelo que mostró que, para ganar fuera de casa en esta competición, los jóvenes rojinegros habrán de ser muy sólidos físicamente en cada encuentro.

Ahora, ante el estreno como local frente el UCAM(derrotado el viernes 73-79 por el Burgos), el cuerpo técnico se afana en tratar de evitar al máximo la lógica irregularidad en una competición de estas características, mucho más en el que será el primer partido en el Palacio de los Deportes. Los rojinegros tendrán enfrente a uno de los jugadores con más impacto de la competición, el argentino Lee Aaliya –que jugó con el primer equipo murciano el amistoso previo a la Liga Endesa en Granada, al igual que el brasileño Joao Neves–, autor de 23 punto y 12 rebotes ante el Burgos.