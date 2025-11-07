El filial acaba desfondado y cede en la prórroga

Khalifa Gaye, con el balón, fue el más destacado.

Nueva derrota del Stellantis&You en la Liga U22, al caer el equipo granadino derrotado en la prórroga por el Bilbao Basket (81-95).

El ... filial rojinegro, que volvió a tener la importante baja del base Álvaro Fernández, 'Mena', se vio rápidamente por detrás en el primer cuarto (9-17) a imagen y semejanza de los partidos previos como local frente a UCAM y Gran Canaria. Sin embargo, la tenacidad del equipo de Samu Gómez volvió a tener premio, y merced a la escasa respuesta vizcaína al físico de Khalifa Gaye –33 puntos–, los locales lograron igualar el marcador al descanso (34-34) y marcaron distancias tras el paso por vestuarios, llegando a tener hasta ocho puntos de renta en sus mejores minutos (48-40).

El Stellantis&You mantuvo el mando casi hasta el final, pero el coraje visitante no cejó y, a apenas un minuto del cierre, el marcador quedó igualado a 69. Dos triples, uno por bando, llevaron a una prórroga en la que los vascos tuvieron un enorme acierto perimetral que acabó siendo letal.

