Khalifa Gaye, con el balón, fue el más destacado. FCBG
Liga U22

El filial acaba desfondado y cede en la prórroga

El acierto exterior del Bilbao Basket en la recta final tumba a los de Samu Gómez

Jose Manuel Puertas

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

Nueva derrota del Stellantis&You en la Liga U22, al caer el equipo granadino derrotado en la prórroga por el Bilbao Basket (81-95).

El ... filial rojinegro, que volvió a tener la importante baja del base Álvaro Fernández, 'Mena', se vio rápidamente por detrás en el primer cuarto (9-17) a imagen y semejanza de los partidos previos como local frente a UCAM y Gran Canaria. Sin embargo, la tenacidad del equipo de Samu Gómez volvió a tener premio, y merced a la escasa respuesta vizcaína al físico de Khalifa Gaye –33 puntos–, los locales lograron igualar el marcador al descanso (34-34) y marcaron distancias tras el paso por vestuarios, llegando a tener hasta ocho puntos de renta en sus mejores minutos (48-40).

