Fernández-Arenas: «Si hubiera que esperar al 24 de julio, sería un problemón»

El presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas, atendió a IDEAL aún a la espera de un comunicado oficial de la ACB que confirmara la ... continuidad del club en la máxima categoría del baloncesto nacional. «Estas 48 horas últimas han concentrado lo de las dos últimas semanas. Incertidumbre ante algo que no dependía de nosotros para nada, pero la información que nos llegaba es que nos podía afectar. Seguimos esperando que haya una comunicación por parte de la ACB para saber su decisión, aunque todo lo que hemos recibido a esta hora es que seguiremos en la máxima categoría un año más», expresó.

«Ahora mismo trabajamos en el escenario de continuar en la categoría. Lo que tenemos es que el Betis no pasó la inscripción, pero no queda otro remedio que esperar a la publicación oficial. Entendemos que todo lo que nos retrasemos en día nos afecta para la planificación, campaña de abonos... Para todo. Aparte irá lo que tenga que pasar con el Betis, pero nosotros tenemos que coger la línea marcada de esta temporada. Por el baloncesto nacional, es necesario que salga cuanto antes porque repercute a nosotros y a otros equipos por calendarios», abundó.

«Si hubiera que esperar al 24 de julio para ratificarlo, en la asamblea general de la ACB, sería un problemón para nosotros, nos mataría en organización. Queremos que se oficialice lo antes posible para cuadrar, de la manera más lógica, los pasos siguientes», reiteró.

Fernández-Arenas tiene todo preparado para cuando reciba el 'ok': «Lo único que tendríamos que presentar es una documentación de continuidad, que no es la misma que la de inscribirse. Todo esto está preparado ya para el momento en el que nos abran la plataforma y subir todos los documentos que necesitan».

Negó haber ejercido presión a la ACB para perjudicar al Betis. «He sido la voz de esto desde Granada y siempre he dicho lo mismo; creo que el Betis se merecía ascender y me da pena esta situación. Viví esta parte de la inscripción y sé lo duro que es y lo mal que se pasa. Por esto entiendo que se tendría que venir ya con un trabajo hecho de antes para subir a la ACB y que no pasen estas cosas», recalcó. «Presionar, no he presionado. Sí creo que a nosotros sí se nos apretó en su momento. A la ACB, por nuestra parte, le hemos presionado lo justo y necesario para tener un contacto informativo por lo que pudiese pasar. Teníamos que presentar la campaña, anunciar jugadores... Y esto no se tenía que haber demorado tanto. Ahora, entiendo que es lo que dicen los estatutos y que el Betis tenía su plazo», añadió.

Sobre los patrocinios, hubo previsión: «Tanto institucionalmente como con los patrocinadores, en las reuniones que estamos teniendo, hablamos de los dos marcos, es nuestra manera de trabajar. En algunos casos tenemos que ratificar los cambios, pero esperemos que sea ya. En las empresas, en agosto desaparece la actividad, y tenemos el tiempo que tenemos para arreglar las cosas. No sería serio que no se ratifique ya».

Declaraciones de Ramón Díaz

Ramón Díaz, nuevo entrenador, se pronunció por su parte. «Estamos una situación en la que necesitamos una respuesta oficial para seguir trabajando. Teníamos claro hace un mes que íbamos a competir en 1ª FEB y trabajábamos para ello, pero empezaron las dudas y es donde estamos parados. Estoy deseando oír dónde vamos a competir para seguir con el plan o variarlo, con los jugadores adecuados que nos permitan conseguir los objetivos marcados si somos ACB», declaró.

«De momento, ontamos con los fichajes que ya hemos hecho. La idea es que fueran de un perfil con un rol importante en 1ª FEB, pero que a la vez, si salíamos en ACB, pudieran ayudar. Está claro que esos jugadores que faltan cambian porque el presupuesto varía y nos transforma el mercado. El bloque de esos cinco con algún jugador que tienen contrato en vigor más algunos que nos den el salto de calidad», esquematizó. «Necesitamos cuatro o cinco jugadores más», asumió después.

Sobre la posible continuidad de Sergio García, Rubén Guerrero y Valtonen, se mostró prudente. «Si se hace oficial que seguimos en ACB, tendremos que ver sus situaciones. Habrá que ver de qué manera se funciona. Algunos tenían contratos en los que se podía llegar a un acuerdo... Para mí, es un poco confuso. No podemos ni hablar con ellos hasta que no se aclare todo», apuntó.

«Los jugadores que hemos presentado jugarán con nosotros. Otros, con los que se ha especulado, están condicionados», concluyó.