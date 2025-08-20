La FEB premia a Iván Aurrecoechea en su gala

La Federación Española de Baloncesto celebró este jueves en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid la VI Gala del Baloncesto Español, en la que ... premió a los más destacados de la temporada. Entre los galardonados estuvo el pívot del Covirán, Iván Aurrecoechea, como miembro del equipo nacional masculino de 3x3 que recientemente se proclamó, por primera vez, campeón del mundo en Ulán Bator (Mongolia).

España derrotó en la final a Suiza con un espectacular mate del propio Aurrecoechea cerrando el histórico triunfo rojigualda. Junto al interior rojinegro estuvieron presentes el resto del cuarteto nacional, completado por Diego de Blas, Guim Expósito y Carlos Martínez. «Todavía es difícil de explicar lo que nos está pasando. Ganar la medalla de Oro en el Mundial ha sido muy emocionante y lo que más destaco es que somos una familia», expuso Martínez, principal referente del equipo, pues llegó a ser número 1 del ranking mundial de 3x3.

El premio fue entregado por la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo. Otros de los reconocidos en la gala, en diferentes categorías, fueron Sergio Scariolo, Juancho Hernangómez, Darío Brizuela, Maite Cazorla, Aina Ayuso o el árbitro Antonio Conde.