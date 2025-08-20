Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de familia de la VI Gala del Baloncesto Español, con Iván Aurrecoechea el sexto por la derecha FEB
Baloncesto

La FEB premia a Iván Aurrecoechea en su gala

El pívot del Covirán fue galardonado junto al resto del equipo nacional masculino de 3x3, recientemente proclamado campeón del mundo

Jose Manuel Puertas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:25

La Federación Española de Baloncesto celebró este jueves en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid la VI Gala del Baloncesto Español, en la que ... premió a los más destacados de la temporada. Entre los galardonados estuvo el pívot del Covirán, Iván Aurrecoechea, como miembro del equipo nacional masculino de 3x3 que recientemente se proclamó, por primera vez, campeón del mundo en Ulán Bator (Mongolia).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  4. 4

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  5. 5 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  8. 8

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  9. 9

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente
  10. 10

    El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La FEB premia a Iván Aurrecoechea en su gala

La FEB premia a Iván Aurrecoechea en su gala