La España de Álvaro Cárdenas y Lluís Costa se divierte ante la Georgia de Beqa Burjanadze

El granadino Álvaro Cárdenas continúa su progresión como profesional con una notable actuación en su tercer partido con la selección española, que derrotó a Georgia ... por 90-61. Cárdenas salió en el segundo cuarto, precisamente por Lluís Costa, jugador del Covirán, y dinamizó el juego de ataque de la 'Familia', por detrás en el marcador hasta ese momento, 21-17. A partir de ese momento, España fue una apisonadora y se divirtió.

La lectura del juego de Cárdenas le permitió dar varias rápidas asistencias al entrar. Concluyó con cuatro puntos, gracias a un triple y un tiro libre, y cuatro pases definitivos. El jugador del Peristeri griego, cedido por el Valencia Basket, tiene visos de afianzarse en las convocatorias del actual seleccionador nacional, Chus Mateo. Le otorgó durante mucho tiempo la dirección de juego, sabedor de que es uno de los grandes talentos del país.

Lluís Costa también jugó con el combinado nacional. Hizo cuatro puntos en el primer cuarto, aunque luego bajó prestaciones y participó menos, volviendo en el tramo final. Como rival, no tuvo el día su compañero Beqa Burjanadze, que contó con pocos minutos, aunque sumó un triple, quizás por el afán de su seleccionador, Aleksandar Dzikic, por dejar en la cancha a Shermadini en su último partido internacional.

Por su parte, Jovan Kljajic celebró la victoria de Montenegro ante Rumanía por 75-80. El escolta del Covirán estuvo casi catorce minutos en pista y anotó cinco puntos, con una asistencia y tres rebotes.

