Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El granadino Álvaro Cárdenas se acerca a canasta durante el partido contra Georgia disputado en Tenerife. EFE

Baloncesto

La España de Álvaro Cárdenas y Lluís Costa se divierte ante la Georgia de Beqa Burjanadze

La selección se impone con claridad tras un primer cuarto más flojo, mientras que Jovan Kljajic celebra la victoria de Montenegro ante Rumanía

R. L.

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

El granadino Álvaro Cárdenas continúa su progresión como profesional con una notable actuación en su tercer partido con la selección española, que derrotó a Georgia ... por 90-61. Cárdenas salió en el segundo cuarto, precisamente por Lluís Costa, jugador del Covirán, y dinamizó el juego de ataque de la 'Familia', por detrás en el marcador hasta ese momento, 21-17. A partir de ese momento, España fue una apisonadora y se divirtió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  8. 8 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La España de Álvaro Cárdenas y Lluís Costa se divierte ante la Georgia de Beqa Burjanadze

La España de Álvaro Cárdenas y Lluís Costa se divierte ante la Georgia de Beqa Burjanadze