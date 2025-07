Un escenario de mercado ya conocido para el Covirán Granada

Sin prisa pero sin pausa avanza el Covirán Granada en la configuración de su plantilla para la que será la primera temporada de Ramón Díaz ... al frente del equipo rojinegro. Con once piezas ya 'atadas' para el próximo curso, el principal anhelo ahora es encontrar el escolta y el ala-pívot que cierren el plantel, y que han de aportar un necesario salto de calidad a la escuadra granadina para ser lo más competitiva posible en la 'vida extra' que le ha concedido el destino en la Liga Endesa tras el ascenso frustrado del Betis Baloncesto.

Hace un año, el equipo entonces dirigido por Pablo Pin vivió un escenario similar, al ser el '2' y el '4' titulares los dos últimos fichajes en unirse a su disciplina. Así, el puertorriqueño Gian Clavell alcanzó un acuerdo con los rojinegros en la segunda semana de julio, mientras que no fue hasta los últimos días del séptimo mes del año cuando el galo Amine Noua hizo lo propio, quedando definitivamente cerrar la plantilla a poco más de dos semanas del inicio de los entrenamientos. Este hecho puede servir para ayudar a la afición rojinegra, ávida de conocer los dos últimos jugadores de su equipo, a mantener la calma. No en vano, Noua fue, con mucho, el principal bastión del Covirán en la temporada pasada, y no llegó a un acuerdo con los granadinos hasta que definitivamente se quedó sin opciones de entrar en un club de Euroliga.

He ahí el escenario con el que, por el momento, se están topando Ramón Díaz, Eloy Almazán y Óscar Fernández-Arenas para cerrar su plantel. La experiencia del técnico en el continente americano le hace un buen conocedor de la GLeague, la competición de desarrollo de la NBA, donde el Covirán podría tener un buen caladero de talento para abrochar su equipo. Sin embargo, el potencial de algunos de los nombres apuntados en la agenda del equipo granadino es alto, y de ahí que estén apurando sus opciones de disputar la Euroliga o, en su defecto, enrolarse en equipos punteros de la Eurocup o la Basketball Champions League. Mientras, al Covirán, sin participación en competición supranacional por el momento, le toca esperar agazapado, consciente de que acertar en las piezas que faltan será crucial para aumentar sus opciones ante el próximo curso.