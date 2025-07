El Covirán Granada, preparado para reaccionar si se abre la puerta de la Liga Endesa

No hay duda de que el Covirán Granada presentó la campaña de abonos más peculiar de su historia, al no existir certeza aún de dónde ... jugará el equipo el próximo curso. Los problemas por los que está pasando el Betis para culminar su inscripción ante la ACBno son ajenos al club granadino, que lleva semanas mirando de reojo las noticias que llegan desde la capital hispalense.

«Para dejarlo claro, creo que lo mejor para el baloncesto es que suceda lo justo, que es que el Betis ascienda», arrancó Óscar Fernández-Arenas en su comparecencia tras el pistoletazo de salida de la campaña, anhelando que «el año que viene podamos ser tres andaluces ahí». El directivo mostró empatía con «lo difícil y tedioso que es lograr todos los parámetros que exige la ACB» y, aseguró, «espero que al final lo consigan».

Sin embargo, el directivo granadino no escondió que, pese a que en su mente y en el día a día del club, toda la carne en el asador está puesta en la Primera FEB, la entidad no vive de espaldas a la realidad, y se prepara también, en cierto modo, para reaccionar ante un posible batacazo bético. «Todas las noticias que surgen a diario nos hacen mirar de reojo a ello, por si acabara pasando», admitió. Y no negó lo que resulta evidente, y es que, «en el caso de que eso pasase, la campaña de abonos tendría que cambiar».

Sin dar detalles sobre los potenciales precios que habría en caso de que el Covirán terminara entrando de nuevo en la Liga Endesa, el presidente rojinegro fue franco. «Como comprenderán, un presupuesto como el nuestro, que en la Liga Endesa ya era de los más bajos, no podría competir en esa liga con precios acordes a los de la Primera FEB», deslizó.

De darse la 'repesca' del Covirán, se produciría mediado julio, coincidiendo con la asamblea general de la ACB, y con la renovación de abonos completada. «En ese caso, se contactaría con los socios por email y se les informaría del nuevo precio, pero sería irrespetuoso sacar precios ahora mismo», zanjó.