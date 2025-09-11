Las entradas para recibir al UCAM Murcia y al Joventut Badalona, a la venta

Ideal Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

El Coviran Granada ha puesto a la venta un pack de entradas a partir de 40 euros que incluyen dos partidos en el Palacio de Deportes, el del UCAM Murcia y el del Joventut Badalona. El primero es el Memorial José Enrique de la Cruz y Ángel Vaca, que significará la presentación del nuevo proyecto rojinegro ante su afición.

El equipo dirigido por Ramón Díaz recibirá al conjunto pimentonero el domingo, 28 de septiembre, a las 12:30 horas. Por su parte, el Coviran Granada se medirá en casa al equipo catalán el domingo, 5 de octubre, a las 12:00 en el que será el primer partido oficial de la Liga Endesa, además del regreso de Ricky Rubio al pabellón en el que debutó en la competición.

Los aficionados podrán acceder a ambos partidos por un precio que partirá desde los 40 euros en total, mientras que el coste del pack infantil será de 25 euros.

