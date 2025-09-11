Las entradas para recibir al UCAM Murcia y al Joventut Badalona, a la venta
El Coviran Granada pone a disposición de los aficionados un pack de dos partidos
Ideal
Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:41
El Coviran Granada ha puesto a la venta un pack de entradas a partir de 40 euros que incluyen dos partidos en el Palacio de Deportes, el del UCAM Murcia y el del Joventut Badalona. El primero es el Memorial José Enrique de la Cruz y Ángel Vaca, que significará la presentación del nuevo proyecto rojinegro ante su afición.
El equipo dirigido por Ramón Díaz recibirá al conjunto pimentonero el domingo, 28 de septiembre, a las 12:30 horas. Por su parte, el Coviran Granada se medirá en casa al equipo catalán el domingo, 5 de octubre, a las 12:00 en el que será el primer partido oficial de la Liga Endesa, además del regreso de Ricky Rubio al pabellón en el que debutó en la competición.
Los aficionados podrán acceder a ambos partidos por un precio que partirá desde los 40 euros en total, mientras que el coste del pack infantil será de 25 euros.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.