El enigma Valtonen

El descenso del Covirán Granada trajo consigo repercusiones en la vinculación laboral con el club rojinegro de varios jugadores del plantel de la última temporada. ... Y es que eran hasta cinco los jugadores que tenían contrato con el club para el próximo ejercicio: Iván Aurrecoechea, Sergi García, Agustín Ubal, Rubén Guerrero y Elias Valtonen. De ellos, solo ha sido confirmada la presencia del primero, después de que el interior madrileño explorar sus posibilidades de seguir en la Liga Endesa, pero haya apostado finalmente por mantenerse de rojinegro, con independencia de la categoría en la que acabe jugando el equipo de Ramón Díaz.

Del resto, solo uno más parece haber resuelto su futuro, como es el caso de Ubal, cuyo fichaje por el Baxi Manresa de la Liga Endesa fue anunciado hace semanas. Eso sí, a nadie debería escapar el detalle de que el Covirán aún no ha publicado ni comunicado nada al respecto del futuro del charrúa, lo que deja entrever que, en caso de que finalmente el Betis no logre rubricar su ascenso y el cuadro granadino permanezca en la elite, la entidad rojinegra moverá ficha respecto al montevideano y, aunque resulta muy complicado pensar en que vaya a volver a jugar en Granada, no sería descartable que el Baxi Manresa tuviera que acabar pasando por caja o compensando al Covirán de algún modo. Ubal es jugador libre si los granadinos juegan en Primera FEB, pero de hacerlo los de Díaz en la Liga Endesa, la letra pequeña de su contrato será determinante.

En un escenario similar se encuentran García, Guerrero y Valtonen, sin relación laboral con el Covirán en caso de que este compita en la Primera FEB, pero sí si lo hace en el escalón superior. Respecto a ellos tres, si algo tiene claro el club granadino es la determinación absoluta de que el finlandés forme parte del próximo plantel si la próxima semana se confirmase un batacazo del Betis y el Covirán salvara los muebles para seguir siendo ACB. El alero de dos metros y 26 años de edad ha sido uno de los jugadores más regular del cuadro dirigido por Pablo Pin en el ejercicio recién finalizado, promediando 9'3 puntos y 3'6 rebotes en los 32 partidos que ha disputado, pasando una media de más de 24 minutos sobre la pista. El escandinavo fue el segundo hombre más empleado por Pin, solo por detrás de Amine Noua y, más allá de sus números, su implicación, así como sus prestaciones defensivas o en aspectos intangibles son muy valorados en el club.

A la espera

Mientras, el alero internacional finlandés se encuentra actualmente en su país esperando acontecimientos para resolver su futuro. El de Eura ha recibido interés de varios equipos tanto de la competición española como de otros países europeos, pero fuentes consultadas por IDEAL aseguran que su predisposición es absoluta para disputar una tercera temporada con la elástica rojinegra en el caso de que finalmente el Covirán dispute la Liga Endesa.

Para Valtonen será este un verano importante, toda vez que Finlandia, concretamente la ciudad de Tampere, será uno de los cuatro países anfitriones del Eurobasket, que se disputará desde el 27 de agosto al 14 de septiembre con sedes también en Letonia, Chipre y Polonia y la fase final en la capital báltica, Riga.

Pero antes de concentrarse con los 'Susijengi' –la manada de lobos, como se conoce popularmente al equipo nacional finlandés–, su intención sería resolver su futuro. Para ello, los próximos días serán decisivos y la semana que viene, la fecha clave: si el Covirán acaba siendo ACB, la intención de Elias Valtonen es la de seguir siendo jugador del equipo al menos una temporada más. Si no es así, saldrá libre al mercado.