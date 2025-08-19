Encuentro de los jugadores con Ramón Díaz para conocerse en el Palacio

Víctor M. Romero Martes, 19 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

Ramón Díaz tendrá oportunidad este miércoles de conocer personalmente a los jugadores que tendrá en su plantilla. Será la primera toma de contacto directa entre el nuevo entrenador del Covirán y nueve de los trece miembros de la plantilla granadina que competirá, por cuarta temporada consecutiva, en la Liga Endesa. Díaz tendrá que esperar para conocer al finlandés Elias Valtonen, que prepara con Finlandia el Eurobasket, el montenegrino Jovan Kljajic, igualmente con Montenegro, y el ala-pívot Beqa Burjanadze, georgiano que descendiera la pasada temporada con el Leyma Coruña y que está concentrado con el primer adversario de España en el torneo continental.

Díaz, que realizó una valoración somera de la pasada temporada del Covirán en este medio, aunque lo siguiera desde la distancia afirmó que «fue un año duro para el equipo, marcado en un momento determinado por las lesiones tan importantes en ciertos jugadores, pienso que resultó decisivo el hecho de que el equipo se viera muy mermado en el instante clave de la temporada».

El actual técnico del Covirán, que despidió a su antecesor y amigo justo antes de iniciar su aventura como rival en el Baskonia, que «a Pablo (Pin) no se le puede recriminar absolutamente nada, pues con las herramientas que tenía a su disposición, para mí, hizo un baloncesto muy bueno. Lo siento mucho y, a lo mejor esto duele, pero es que sin el talento suficiente a veces es imposible llegar a ser competitivo, y menos en una competición tan exigente como la ACB, y creo que a Pablo le faltó en un momento de la temporada tener esos jugadores que dieran un extra, o ese tipo de jugador que, en un momento determinado, puede ganar un partido eso es lo que queremos nosotros para el proyecto en el que nos embarcamos, disponer de tales recursos. El trabajo colectivo, no solo el de Pablo, sino de su equipo de trabajo y del equipo de forma global sí fue excepcional».

De ahí que Díaz esté muy concentrado en la contratación del escolta extracomunitario que complete la plantilla, y que pueda darle ese salto de calidad de talento, que sea resolutivo y defina partidos igualados a través de su calidad individual.