Elias Valtonen, semifinalista del Eurobasket en detrimento de Burjanadze

El alero del Covirán Elias Valtonen se plantó en las semifinales del Eurobasket, tras superar Finlandia a Georgia por 93-79. El nórdico peleará, por tanto, por las medallas del torneo continental con Grecia y Turquía, que competirán en una semifinal, y el ganador del Alemania/Eslovenia.

Al tiempo, Valtonen acabó con el sueño vivido por su nuevo compañero en el equipo granadino, el ala-pívot Beqa Burjanadze, que disfrutó de gestas sobre España, en la primera fase y con gran papel reboteador, o Francia, ya en los octavos de final, pero que ya puede hacer las maletas para incorporarse a la preparación del Covirán durante los próximos días.

Valtonen salió en el cinco inicial y es básico en la formación escandinava, con 6,8 puntos de media en el campeonato. Esta vez contabilizó 8, merced a 1/3 de dos y 2/4 en triples, más 3 rebotes (uno ofensivo) y 2 asistencias, para 9 de valoración y +9 con él en pista en 25 minutos.

Burjanadze, por su parte, registró 2 puntos con 1/3 de dos y 0/3 de tres, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 de valoración, con -10 con él su equipo en 12:45 minutos.

Finlandia casi tenía hecha la clasificación, al encarrilar su partido contra Georgia en el tercer cuarto, momento en el que los nórdicos se colocaron con 18 puntos de ventaja, una renta que parecía más que suficiente para afrontar el tramo final del choque. Empero, los georgianos se pusieron a solo seis puntos.

Finlandia llevó la iniciativa desde el primer cuarto, que acabó con un claro 28/15.

Después el segundo parcial resultó más reñido, para un 29/25 y alcanzar el ecuador en 57/40.

Pero Georgia nunca se rindió y recortó con 14/23 para dar emoción al encuentro.

Un nuevo estirón de los escandinavos les afianzó hacia la semifinal, con 84/74, que le medirá al ganador del Alemania/Eslovenia, a la espera del otro finalista entre Grecia y Turquía.