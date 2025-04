Elias Valtonen resurge como pieza clave del Covirán

Víctor M. Romero Jueves, 24 de abril 2025, 17:46 Comenta Compartir

El alero Elias Valtonen fue uno de los mejores jugadores del Covirán durante la última jornada, en la que el equipo granadino cayó en un mal partido ante el Leyma Coruña, lo que le deja prácticamente sin posibilidades de permanencia en la Liga Endesa. El internacional finlandés cuajó un gran partido, por lo que regresó por donde solía, tras acusar cierto decaimiento en las últimas jornadas, tanto en lo físico como en lo anímico.

Pablo Pin siempre dijo de él que «es el pegamento del equipo». Y es que Valtonen ha mostrado mucha profesionalidad desde que recalara en Granada la pasada campaña en invierno desde Manresa. Empero, acusa cansancio al no haber tenido respiro, también participó en las citas internacionales de su selección, y soporta un alto 'minutaje' en la formación nazarí. Pin le ha utilizado incluso de poste en algún momento.

Contra el Leyma se fue a los 22 puntos de anotación, con 4 rebotes y una asistencia en 31 minutos, tiempo en pista solo superado por Aminea Noua, peso pesado del vestuario, con 18 puntos, 8 rebotes y dos asistencias en 33 minutos. Pin pidió máximo rendimiento a sus pilares claves, tras las bajas de Clavell, García, Bamforth y Wiley, por lo que Rousselle jugó 24 minutos para 14 puntos, dos rebotes y 4 asistencias, el mismo tiempo que Agustín Ubal, que acompañó a la 'vieja guardia' con 10 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

De los nuevos, solo el pívot austriaco Gio estuvo a la altura, con 7 puntos, 5 rebotes y una asistencia, en 26 minutos, al tiempo que Sam Griffin decepcionó en 20 minutos, con 7 puntos y dos asistencias, peor rendimiento que un mejorado Rubén Guerrero, que aprovechó 15 minutos para 6 puntos y 5 rebotes.

Elias Valtonen es un jugador poco presumido y humilde. Ya comentó que «si perdemos da igual quién anota, porque lo importante es aportar al colectivo durante el partido. Cuando pongo energía y agresividad me siento mejor en la pista, por eso intento aplicarlo en cada entrenamiento o partido. Seguramente Granada sea el sitio en el que mejor he jugado como profesional, me da buenas vibraciones».