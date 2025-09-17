Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elias Valtonen, junto a Pere Tomás y Khalifa Gayer, siguió el entrenamiento desde la banda. FCBG
Elias Valtonen se queda en Granada para descansar

El cuerpo técnico del equipo granadino entiende que el alero finlandés necesita reposo al no tener vacaciones debido al Eurobasket

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:01

Al final el cuerpo técnico del Covirán Granada que comanda Ramón Díaz ha entendido que lo más recomendable para Elias Valtonen es que se tome un ligero descanso. El internacional finlandés llegó a la ciudad para incorporarse al equipo nazarí tras unas intensas semanas de competición, en las que fue pieza básica y con mucho tiempo en pista con su selección en el Eurobasket, donde acumuló nueve partidos, con cinco de la fase previa, tres de las eliminatorias de octavos, cuartos y semifinales, y el de la disputa por la medalla de bronce.

El balance del torneo fue muy satisfactorio con el cuarto puesto, histórico para su país, por lo que Valtonen ha conseguido prestigio internacional, subir su moral y caché, y además un rodaje muy por encima de sus compañeros, hasta el punto que podría resentirse físicamente por el desgaste al que fue sometido.

De ahí que lo mejor e indicado por el club es reposo, por lo que este miércoles no entrenó y tampoco acompañará al Covirán en el viaje a Madrid, para disputar el cuarto amistoso de la temporada, de nuevo a puerta cerrada, contra el San Pablo Burgos, en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Ramón Díaz dispondrá de los otros doce jugadores de la plantilla, incluido el recuperado Pere Tomàs.

