Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elias Valtonen, con seguidores del Covirán al final de la pasada temporada. José Miguel Baldomero
Eurobasket

Elias Valtonen se divierte con una amplia victoria sobre Gran Bretaña

El alero del Covirán vuelve a disputar muchos minutos con su selección y destaca más en intangibles que en números

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:28

La selección de Finlandia sumó su segundo triunfo (109-79), en dos jornadas, del Eurobasket frente a Gran Bretaña, victoria de la que disfrutó el alero del Covirán Elias Valtonen, que no salió de titular pero logró seis puntos, dos rebotes y una asistencia en 23.48 minutos. Los finlandeses, que juegan en casa, ya superaron con anterioridad a Suecia en un apretado final durante el debut y les espera Montenegro este sábado, a partir de las 19.30 horas.

Otro jugador del Covirán, el ala-pívot Beqa Burjanadze, participará este sábado, asimismo, en el segundo partido de la selección de Georgia, lo hará eufórico tras el triunfo logrado frente a España, donde brilló en el rebote y en la defensa a Santi Aldama y Juancho Hernangómez. Georgia se medirá a Italia, a las 14 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  9. 9 El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones
  10. 10 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Elias Valtonen se divierte con una amplia victoria sobre Gran Bretaña

Elias Valtonen se divierte con una amplia victoria sobre Gran Bretaña