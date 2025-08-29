Elias Valtonen se divierte con una amplia victoria sobre Gran Bretaña

Víctor M. Romero Viernes, 29 de agosto 2025, 21:28 Comenta Compartir

La selección de Finlandia sumó su segundo triunfo (109-79), en dos jornadas, del Eurobasket frente a Gran Bretaña, victoria de la que disfrutó el alero del Covirán Elias Valtonen, que no salió de titular pero logró seis puntos, dos rebotes y una asistencia en 23.48 minutos. Los finlandeses, que juegan en casa, ya superaron con anterioridad a Suecia en un apretado final durante el debut y les espera Montenegro este sábado, a partir de las 19.30 horas.

Otro jugador del Covirán, el ala-pívot Beqa Burjanadze, participará este sábado, asimismo, en el segundo partido de la selección de Georgia, lo hará eufórico tras el triunfo logrado frente a España, donde brilló en el rebote y en la defensa a Santi Aldama y Juancho Hernangómez. Georgia se medirá a Italia, a las 14 horas.

