Elias Valtonen se despide del Eurobasket

El alero finlandés del Covirán Elias Valtonen se despidió del Eurobasket en el que su selección, como anfitriona, realizó un buen papel, pero no pudo superar en el primer cruce de la fase de eliminatorias, la de octavos, a la potente Serbia. Valtonen podrá regresar, por tanto, tras un ligero descanso, a Granada, para incorporarse la próxima semana a la concentración de pretemporada del equipo nazarí.

Beqa Burjanadze, por su parte, ala-pívot del cuadro granadino e internacional por Georgia, tendrá este domingo, desde las 14.15 horas, la oportunidad de seguir en competición, si su equipo da la sorpresa y bate a la difícil Francia.

Este sábado todas las favoritas cumplieron el pronóstico, por lo que Turquía, de forma más apretada (85-79), Lituania, también con máximo esfuerzo (88-79), y Alemania, cómoda (85-58), se clasificaron para cuartos de final a costa de Suecia, Letonia y Portugal, respectivamente. Este domingo, además del Georgia-Francia, jugarán Polonia-Bosnia (11 horas), Italia-Eslovenia (17.30) y Grecia-Israel (20.45), en lucha por las cuatro últimas plazas de cuartos.

