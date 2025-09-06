Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elias Valtonen disputó el cruce de octavos con Finlandia frente a la potente Serbia. FIBA
Internacionales del Covirán

Elias Valtonen se despide del Eurobasket

El finlandés cae ante la potente Serbia en octavos mientras que Burjanadze se la juega este domingo

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:27

El alero finlandés del Covirán Elias Valtonen se despidió del Eurobasket en el que su selección, como anfitriona, realizó un buen papel, pero no pudo superar en el primer cruce de la fase de eliminatorias, la de octavos, a la potente Serbia. Valtonen podrá regresar, por tanto, tras un ligero descanso, a Granada, para incorporarse la próxima semana a la concentración de pretemporada del equipo nazarí.

Beqa Burjanadze, por su parte, ala-pívot del cuadro granadino e internacional por Georgia, tendrá este domingo, desde las 14.15 horas, la oportunidad de seguir en competición, si su equipo da la sorpresa y bate a la difícil Francia.

Este sábado todas las favoritas cumplieron el pronóstico, por lo que Turquía, de forma más apretada (85-79), Lituania, también con máximo esfuerzo (88-79), y Alemania, cómoda (85-58), se clasificaron para cuartos de final a costa de Suecia, Letonia y Portugal, respectivamente. Este domingo, además del Georgia-Francia, jugarán Polonia-Bosnia (11 horas), Italia-Eslovenia (17.30) y Grecia-Israel (20.45), en lucha por las cuatro últimas plazas de cuartos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  2. 2 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  3. 3 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  4. 4 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  5. 5

    El nuevo corte de la A-44 una década después genera polémica en la Costa
  6. 6

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  7. 7 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  8. 8

    Comienzan las obras «de emergencia» en la estación de tren anunciadas en 2022
  9. 9 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  10. 10

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Elias Valtonen se despide del Eurobasket

Elias Valtonen se despide del Eurobasket