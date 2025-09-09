Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elias Valtonen brilló frente a Serbia y hoy se medirá a su compañero del Covirán Burjanadze. Efe
Internacionales en el Eurobasket

Duelo fratricida entre Valtonen y Burjanadze para luchar por las medallas

Los dos representantes del Covirán se ven las caras en cuartos de final como grandes revelaciones tras batir a Serbia y Francia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:23

El destino ha querido que los dos representantes granadinos en el Eurobasket se vean las caras. Será este miércoles, desde las 16 horas, en un choque fratricida entre los dos nuevos compañeros del Covirán. Elias Valtonen y Beqa Burjanadze medirán sus fuerzas en el partido de cuartos de final entre las dos grandes revelaciones del torneo continental: Finlandia y Georgia.

El ganador tendrá la oportunidad de continuar en competición y pelear por el podio y la lucha por las medallas en las semifinales, mientras que el perdedor hará las maletas para incorporarse antes a la preparación del equipo granadino.

A la gesta realizada por Valtonen, que fue clave y protagonista en los últimos minutos con ocho puntos seguidos en la hombrada de eliminar a la Serbia de Nikola Jokic, su nuevo colega en Granada, Beqa Burjanadze, disfrutó al día siguiente de la proeza de eliminar a la física Francia, con seis puntos (un triple clave) y tres rebotes en 12 minutos.

En cualquier caso, y aunque este miércoles habrá un derrotado que dirá adiós al Eurobasket, ambos han realizado ya un gran papel y vendrán muy motivados y con la moral por las nubes al Covirán. Valtonen se emparejó con Jokic, que tenía cuatro faltas y no quería sufrir la eliminación, lo que aprovechó Elias para clavarle a Serbia dos triples y una canasta de dos determinantes para el triunfo final finlandés.

