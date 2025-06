Las dudas en torno al Betis sitúan al Covirán en un incómodo momento

El principal plan pasa por jugar en Primera FEB, pero no es ni mucho menos descartable aún que los rojinegros vuelvan a la Liga Endesa

Aunque lo más probable es que el Covirán Granada dispute la próxima temporada la Primera FEB tras el descenso sufrido hace algunas semanas desde la Liga Endesa, lo cierto y verdad es que el club rojinegro se encuentra en un momento de cierta incomodidad a la hora de tomar decisiones a futuro. La entidad sita en la avenida Salvador Allende mira de reojo los acontecimientos que llegan desde Sevilla, donde el Real Betis rubricó su retorno a la elite nacional hace una semana, pero siguen existiendo algunas incertidumbres en torno a si ese ascenso deportivo será finalmente ratificado en los despachos.

Pese a la contundencia con la que el presidente del club hispalense, Pedro Fernández, se ha expresado –«no tendremos problemas en inscribirnos en la Liga Endesa, y espero que tampoco tengamos problemas en ganarla», aseguró recientemente en su habitual tono vehemente–, a orillas del Guadalquivir sigue habiendo muchas dudas por resolver, algo que no sucede en el caso del San Pablo Burgos, el otro ascendido. El principal punto a resolver es el del apoyo institucional, clave ante el salto presupuestario que supone el retorno a la ACB. Y ahí Fernández no tiene demasiados amigos, tras una primera temporada en Sevilla en la que sus declaraciones no le han servido precisamente para acercar posturas con los gestores públicos y privados hispalenses.

A este escenario no es ajeno el Covirán, y pese a que su discurso público, lógicamente, es del que su único foco está puesto en preparar la temporada en la Primera FEB, la realidad es que el club rojinegro no tiene una certeza absoluta de momento de dónde jugará la próxima temporada. «He hablado hace quince minutos con el presidente y él no lo sabe», desveló entre sonrisas el francés Jonathan Rousselle en una entrevista en Radio Marca el pasado jueves, dejando bien a las claras las dudas que realmente existen sobre cuál será la categoría en la que militará el Covirán.

Mientras, desde Sevilla tampoco se cierra del todo el debate. Gonzalo García de Vitoria, el entrenador bético –con contrato para la próxima temporada–, estuvo este domingo en el programa 'Tirando a Fallar', de esRadio, donde, cuestionado por cómo está viviendo este momento de impasse, fue sincero. «Certeza no tengo», admitió sobre su seguridad de que el próximo curso estará al frente del equipo en la Liga Endesa. «Pedro –Fernández– me ha garantizado que se va a conseguir y le tengo que creer», añadió, pero no ocultó que, «hasta que no se haga estaré un poquito nervioso». Cabe recordar que García de Vitoria logró un ascenso a acb en 2015 dirigiendo al Ourense Baloncesto que terminó sin rubricarse administrativamente, por lo que el vasco ya está curado de espantos en este aspecto.

Encrucijada

Con todo este escenario sobre la mesa, la posición del Covirán no está resultando sencilla. Sabido es que el escenario más lógico sitúa al equipo rojinegro en la Primera FEB, pero resulta complicado dar pasos muy rápidos para la confección de una plantilla que, en el caso de que finalmente tuviera que competir en la Liga Endesa, podría quedarse corta de nivel. En el lado contrario, apostar desde ya por una plantilla para la elite resultaría temerario, pero al ser un escenario no descartable aún, no puede olvidarse que jugadores como Elias Valtonen, Sergi García o Agustín Ubal tienen contrato con el Covirán en caso de seguir un año más en la elite. Pero el mercado se mueve en ambas categorías, sin que el club granadino pueda aún quemar ya todas sus naves.