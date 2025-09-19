Díaz: «Nos redujeron el porcentaje y volumen en los tiros de tres»
El San Pablo Burgos rompió el partido a falta de cinco minutos, aunque el técnico observó solidez física en su equipo
Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:20
El entrenador del Covirán, Ramón Díaz, comentó tras la derrota con el San Pablo Burgos que «fue un partido marcado por el nivel físico de ... ambos equipos. Es el primer día que he visto al equipo bastante sólido a nivel físico e intentando alcanzar ese nivel que me gustaría tener cuando lleguemos al comienzo de la Liga. Un partido con muchos altibajos, especialmente en ataque, con pruebas tácticas a nivel defensivo. Algunas han salido bien, otras han salido mal, pero era un partido a utilizar para probar muchas cosas que queremos poner encima de la mesa, jugando con once hombres».
Díaz se sintió «contento porque seguimos creciendo como equipo, y mejorando en muchos aspectos del juego. Ante un rival que nos hizo reducir el volumen y los porcentajes de tiros de tres, hubo que buscar opciones para poder generar esos tiros y canastas fáciles. Nos lo pusieron complicado y en momentos del partido supimos encontrar solución. Es un paso más para llegar bien a la Liga contra el Joventut».
