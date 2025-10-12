Díaz pide mucha más «agresividad» a Speight

Ramón Díaz no ocultó la pobre imagen dada por el Covirán en su visita al Nou Congost, muy especialmente en un primer cuarto que acabó ... por determinar completamente el resto del encuentro.

Hay varios jugadores actuando por debajo del nivel al que el equipo rojinegro les necesita, y el entrenador granadino fue cuestionado tras el encuentro por Jovan Kljajic y Micah Speight, siendo su visión de ambos muy diferente. Respecto al montenegrino, disculpó en cierto modo su rendimiento afirmando que «lo ha intentado, pero con unos porcentajes de tiro bastante bajos».

Sin embargo, Díaz fue mucho más incisivo con el base estadounidense. Titular en los dos primeros partidos del curso, su rendimiento está lejos del que se espera en el club y el que, desde luego, el equipo necesita. «Debería ser mucho más agresivo», arrancó el preparador, tras un duelo en el que Speight sumó dos puntos y una asistencia en 18 minutos sobre el parqué. «Echo en falta la agresividad que le vimos en muchos partidos de pretemporada», no escondió.

Profundizando algo más en el análisis, Díaz explicó que, «sobre todo cuando jugamos con Matt (Thomas), necesitamos que la posición de '1' sea mucho más generadora, y que, a partir de él, podamos encontrar situaciones, tanto interiores como exteriores, con mucha más facilidad», aceptando los muchos problemas que está teniendo el Covirán para anotar.

Díaz cerró su intervención sin obviar que Speight «no está consiguiendo», lo que le pide, por lo que «hablaremos con él». «Está claro que tiene que ser un mejor jugador si quiere jugar minutos en esta Liga», avisó.