Ramón Díaz da indicaciones de forma efusiva. Efe
Tercer tiempo

Díaz: «Felicito a mis jugadores por la solidez demostrada y obligar al Madrid a ir al límite»

El entrenador del Covirán se siente «contento con el crecimiento aunque no hayamos ganado»

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Ramón Díaz comentó tras el partido ante el Real Madrid que «lo primero es felicitar a mis jugadores, aunque hemos perdido y no estamos contentos ... con el resultado, creo que el equipo ha competido muy bien. En ambos lados de la cancha hemos conseguido tener solidez. El problema es que esta vez había enfrente un rival como es el Real Madrid, que no ha venido a pasearse. He mirado las estadísticas y forzar a que Hezonza esté más de 28 minutos en la pista, que estén jugando fuerte hasta el final, cuando ellos tienen un partido muy importante el martes, que Tavares tenga que estar también en la cancha y no esté más por faltas, esto significa el encuentro que hemos hecho nosotros, para sacar lo mejor del Real Madrid y que vaya al límite. Estoy contento con el trabajo, y en como sigue creciendo nuestro equipo. Ahora viene un parón donde tenemos que tomar un poco de aire, tenemos muchos jugadores que van con sus selecciones nacionales, creo que seis, y hay que pisar el acelerador».

