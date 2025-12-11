Díaz: «No es fácil construir desde la derrota»

El entrenador del Covirán trata de ponerse de pie ante la situación que se le ha venido encima, en el fondo de la clasificación y ... con cuatro bajas en un instante, los lesionados Valtonen y Kljajic, el 'corte' de Aurrecoechea y la marcha de Hankins.

Ramón Díaz asegura que «no es fácil construir desde la derrota». «Voy a ser bastante honesto. La semana empezó jodida porque la situación de los últimos diez días no ha sido cómoda. Y no solo digo a nivel del resultado del fin de semana, sino las dos lesiones de los dos jugadores conocidas, esto fue un duro golpe para el equipo a nivel anímico. El domingo de madrugada nos enteramos de lo de Zach (Hankins), aunque estábamos muy contentos por él. Era ese objetivo personal que tenía cuando llegó aquí a principios de temporada. Para nosotros, especialmente por el 'timing', su ausencia nos hace daño a nivel de equipo», comenta el técnico.

A pesar de los contratiempos, Díaz estima que «en ese inicio de semana tan duro, los jugadores han dado otra muestra de carácter. El martes se lo dije a todos después del entrenamiento. Estoy agradecido porque la situación no es sencilla, el construir desde la derrota no es fácil. Y más cuando ves que algunas de las piezas importantes, dentro del equipo, no están disponibles para poder jugar los siguientes partidos. Así que estamos muy contentos con la plantilla, con el equipo, con los capitanes, que han sabido ayudarme a reconducir el camino esta semana. Y la verdad es que ayer y antes de ayer hicimos un trabajo de diez y estábamos preparando el partido de Andorra con mucha ilusión. Sabemos que va a ser complicado por las circunstancias, pero aquí no vamos a dejar de trabajar y vamos a seguir luchando».

Ramón Díaz explica que sin Hankins los jugadores interiores tendrán que dar un paso adelante, tanto Tunde como Brimah, así como la variante de Burjanadze para la posición de 'cinco'. «Estoy muy contento con Tunde, creo que está haciendo un trabajo espectacular. No solo esta semana, sino desde que comenzó la Liga asumió su rol, da más de su función y cada día está ganándose minutos en la cancha, con defensa y esa parte física que siempre pido al equipo».

«Y Amida (Brimah) está cada día mejor –continuó–, porque aunque solo lleva cinco o seis días con nosotros, está adaptándose muy rápido. Es un jugador que nos da algo que no teníamos, que juega por encima del aro, que nos va a dar muchas situaciones de 'pick and roll', un hombre que en defensa es capaz de intimidar y proteger la pintura, que es algo que tampoco teníamos y que lo está haciendo ya. Así que creo que va a ser una pieza muy importante en los próximos partidos, hasta que decidamos sobre el siguiente movimiento, hasta que aparezca ese jugador que nos haga mejorar del todo el juego interior que tenemos a día de hoy».

El entrenaor nazarí abunda en que «en el caso de Beqa (Burjanadze), no es la primera vez que este año lo hemos tenido que utilizar de falso 'cinco' o algunos minutos en el 'cinco', cuando sea necesario. Él tiene la capacidad defensiva de jugar en ambas posiciones sin ningún tipo de problema, e incluso nos puede dar ese poquito de tiro exterior para jugar en la posición de cinco', algo que pido e intento buscar».

En cuanto a la cita inmediata, el técnico se refiere a que «se afronta como un partido importante, importantísimo para nosotros, pero como lo fue el de la semana pasada ante el Zaragoza y como lo va a ser el próximo en Canarias».

Díaz reconoce que «ahora mismo, en la situación en la que estamos, está claro que nos urge ganar, también el ser más competitivos aún de los que lo fuimos el otro día contra el Zaragoza. Sabemos que acudimos a este encuentro con el 'roster' que no es el ideal, que está incompleto por las adversidades, pero yo lo que le pido a mis jugadores es que vayamos a competir al límite. Si somos capaces durante la primera parte de competirles el partido, de estar conectados en defensa, de ser capaces de disminuir la capacidad ofensiva de ciertos jugadores de ellos, vamos a tener la posibilidad de poder disputar el triunfo y competir. Y en la segunda parte, tendremos que dar ese pasito al frente, y sacar ese carácter que este equipo ha enseñado en muchas ocasiones, sabiendo que es un partido muy importante, pero, también, con la humildad que se necesita para ganar al Andorra en su casa, lo que nunca se ha conseguido».