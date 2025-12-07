Díaz hace cambio de balonmano con Munnings en defensa por Costa

El Covirán se siente obligado a la reconstrucción. El grupo era nuevo y ahora lo es más. Tiene que encajar las dos nuevas piezas, la ... de William Howard justificada por la ausencia de un 'tres'. La otra, la del ex estudiantil Amida Brimah, menos necesaria a primera vista al disponer de otros tres 'centers' en la plantilla: Zach Hankins, Babatunde e Iván Aurrecoechea, lo que significó el descarte del campeón del mundo de 3x3. Y, en el horizonte está la búsqueda de otro escolta en el mercado.

Mucha carga hubo para el irregular Matt Thomas, escasa generación y la limitación que da tener a dos bases puros y, para colmo, sentirse ya obligado a situar a Costa en la posición de 'dos' por escasez de recursos de garantías, lo que ocurrió ante el Zaragoza, en el intento de Ramón Díaz de ganar al menos tiro exterior y anotación.

Otra conclusión fue que Travis Munnings, que parecía con los días contados al llegar Howard, salió reforzado con la baja de Valtonen y jugó más minutos. El bahameño pudo cumplir aunque su tarea defensiva es más beneficiosa que su aportación en ataque, donde el lanzamiento no termina de cuajar y se le queda en más voluntad que acierto. Díaz hizo cambios de balonmano, con Costa en ataque y él, atrás.

El Covirán, tras el primer cuarto del campeonato, está lejos del objetivo con un triunfo y obligado a ganar los tres partidos de casa que le quedan, con Murcia, Burgos y Bilbao, además de forzado en la próxima salida a Andorra, la única asequible (Barça, Unicaja, Tenerife y Gran Canaria asustan).