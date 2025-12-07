Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Travis Munnings lanza un triple en el partido contra el Zaragoza. Fermín Rodríguez (ACB Photo)
Díaz hace cambio de balonmano con Munnings en defensa por Costa

El bahameño dispone de más minutos por la baja de Valtonen y cumple mejor atrás que en ataque

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:08

El Covirán se siente obligado a la reconstrucción. El grupo era nuevo y ahora lo es más. Tiene que encajar las dos nuevas piezas, la ... de William Howard justificada por la ausencia de un 'tres'. La otra, la del ex estudiantil Amida Brimah, menos necesaria a primera vista al disponer de otros tres 'centers' en la plantilla: Zach Hankins, Babatunde e Iván Aurrecoechea, lo que significó el descarte del campeón del mundo de 3x3. Y, en el horizonte está la búsqueda de otro escolta en el mercado.

