El día después centra el futuro del Covirán en la decisión de Pablo Pin

El futuro del Covirán pasa por la renovación de Pablo Pin en el banquillo. El presidente Óscar Fernández-Arenas quiere que sea la primera piedra del nuevo proyecto en la Primera FEB. Una vez que Pin tome la decisión, la de quedarse o aceptar alguna oferta exterior, la entidad se centrará en las renovaciones de Jonathan Rousselle, el capitán Pere Tomàs y el pívot Iván Aurrecoechea, con la excelente perspectiva de que los tres jugadores estarían encantados en tener continuidad en Granada.

El caso de Agustín Ubal es más peliagudo. También interesa pero el exterior uruguayo, a pesar de tener contrato, quiere valorar las opciones que le lleguen a la mesa.

Los otros dos jugadores con vínculo laboral: Sergi García y Elias Valtonen, se da por hecho que están fuera de las posibilidades granadinas.

Pablo Pin apuntó que «es viable que prolonguen la estancia tres o cuatro jugadores, no quiero dar nombres, uno de ellos es Amine Noua», bromeó al respecto. El entrenador se refería a los citados y también ve una gran duda con Ubal.

En caso de que Pin cierre su etapa en el Covirán, la lista de sustitutos empiezan por veteranos como Curro Segura y Sergio Valdeolmillos, avezados en ascensos a la ACB, y otros cotizados en la categoría como Diego Epifanio, Pedro Rivero o Natxo Lezcano.

Cuestionado Pin sobre si se siente con fuerzas para devolver al equipo a la ACB, comentó que «las temporadas se hacen muy largas, al margen de los resultados hay un gran desgaste. Ahora mismo, el cansancio físico es enorme, pero el mental es mucho mayor. Cuando llevas tantos años en un puesto, el final del ciclo está cada más cerca que el inicio. Quizás se va viendo el final a este, aunque no se sabe si llegará ahora, dentro de dos años, el año que viene o dentro de tres, ya se verá».

Aviso paterno

Pablo sabe que un día, cuando a su padre Fernando le comunicó que quería dedicarse a los banquillos de forma profesional, su progenitor le informó que «esa labor te obligará a salir de Granada más tarde o más temprano, un día te tocará», palabras sabias de quien fuera 'una institución' en el Club Deportivo Universidad y el baloncesto granadino, tanto como técnico como gestor. Fernando Pin siempre abogó por el dirigente «profesional» y una facultad para los directivos, que toman el mando de los clubes sin haber estudiado deporte a fondo, la mayoría de ellos.

Pin hizo una valoración de las tres campañas del club rojinegro en la Liga Endesa, las que calificó como «duras». Reconoció que el sino en la máxima categoría fue «ganar poco» y que eso quema; el estar siempre en la zona de abajo debido al corto presupuesto, «se hace difícil para todos, no solo para los jugadores y el club, también para los entrenadores y la afición».

Empero, estima que «la mayoría de la gente entiende nuestra posición y el rol que tuvimos en la liga, que es obligado, aunque, a pesar de ello, los seguidores han disfrutado mucho del equipo y están conmigo. Si me voy, al ser granadino, podré despedirme y saludarlos por la calle, tendré tiempo siempre para eso, y de hacerlo personalmente, el equipo es de todos y lo sentimos todos».

El técnico se siente muy satisfecho de las trece temporadas de existencia del Covirán, en las que ha sido el líder del 'staff' técnico. Y resalta que afrontó el reto con presupuestos de poco dinero, en la mayoría de los casos muy bajos e inferiores a los demás, salvo cuando con «el quinto presupuesto logramos subir a la ACB» frente al Almansa en el Palacio.

Y destaca que entonces hubo jugadores de buen nivel que con nosotros alcanzaron su top», como Bropleh, Costa o Christian Díaz. «Nos salvamos dos veces en la última jornada, perdimos en los 'play off' antes del ascenso y nos dieron por descendidos hace dos meses, pero con trabajo, esfuerzo y unión conseguimos estar vivos hasta la penúltima jornada, esto nos da un bagaje, la solidez como club, y forma parte del crecimiento. No todo es malo pese a bajar, porque el Covirán está más preparado ahora mismo que antes. El perder no te hace ser perdedor, somos un club ganador».

Pablo Pin entiende que, con el paso del tiempo, «todo el mundo le dará mucha más importancia a la trayectoria que hemos tenido».