No habrá desplazamiento organizado al partido en Madrid

Jose Manuel Puertas Granada Lunes, 19 de mayo 2025, 19:43 Comenta Compartir

El Covirán Granada no estará solo este domingo en Madrid, cuando vuelva a jugar, al filo de la navaja, otro partido con la obligación de ganar si quiere seguir manteniendo esperanzas de salvación. Decenas de aficionados rojinegros están ya preparando la visita de su equipo al Movistar Arena, donde los de Pablo Pin afrontarán el complejísimo reto de tumbar al Real Madrid para llegar, en caso de derrota del Bàsquet Girona en el Palau Blaugrana, con vida a la última jornada liguera.

Lo que no habrá es un desplazamiento organizado por parte de las peñas. La compleja situación clasificatoria del equipo granadino no ayudó a las mismas a organizar un desplazamiento para un partido que se jugará además en un horario, el domingo por la tarde, que no facilita la conciliación del mismo con la vida laboral. En todo caso, muchos miembros del Frente Nazarí y la Esquina Rojinegra, además de aficionados a modo particular, ya están gestionando su presencia en el recinto de la plaza de Felipe II, donde apoyarán a su equipo en busca del triunfo en un partido que volverá a ser a vida a o muerte para el equipo rojinegro.

A la venta

Por otro lado, el club granadino ya ha puesto a la venta las entradas para la última jornada de la temporada, en la que el Covirán recibirá al Morabanc Andorra en el Palacio de los Deportes el viernes 30 de mayo a partir de las 21 horas.

Los boletos están ya a la venta tanto en las oficinas del club, en los horarios habituales de lunes a viernes, como a través de la web oficial de la entidad, www.fundacioncbgranada.es. Los precios de los asientos disponibles para el encuentro oscilan entre los 15 y los 40 euros –10 y 30 en el caso del público infantil–.

Lógicamente, la relevancia del duelo ante los del Principado variará mucho en función de lo que suceda el próximo fin de semana. De darse resultados positivos para los de Pin, el Covirán seguirá vivo antes de recibir al equipo que entrena Joan Plaza. Pero, si no fuera así, el cuadro granadino se mediría al Morabanc consciente de que sería su último partido, por el momento, en la Liga Endesa.