Alberto Puertas pone en marcha toda la logística del Covirán, trabaja en la sombra como 'team manager' y cuida los detalles, integrado en el cuerpo ... técnico rojinegro. Su misión es que no falle nada y ocuparse con mimo de la infraestructura en el equipo en viajes y estancias. Además, tuvo la valentía de impulsar un nuevo proyecto para entrenar en 3x3 en los Ogíjares.

–Se le ha ocurrido crear un espacio para practicar el 3x3.

–Es un proyecto que tengo con mi hermano, llevamos más de un año detrás de poder conseguir todo lo necesario para montar ese tipo de instalación y ya estamos viendo la luz al final del túnel, y yo creo que en un par de semanitas podemos estar abiertos y, simplemente, bueno, es una instalación en la que cualquier amante del baloncesto y, en este caso en la modalidad del 3x3, tengan ese espacio para poder alquilar su pista y poder jugar con sus amigos, en una pachanga, o incluso poder hacer entrenamientos de tecnificación para mejorar en su día a día en basket.

–¿Cómo se llama y dónde está ubicado?

–El nombre es Hoops Center, está en el Polígono Tecnológico de los Ogíjares, muy cerquita de Granada, tiene buen acceso y aparcamiento, está abierto al público, no tenemos ninguna restricción, está habilitado para poder ir en silla de ruedas, abierto para todo el mundo que quiera asistir. También tenemos una zona de gimnasio, por si quieren hacer algún tipo de calentamiento previo a los partidos, o si van a entrenar con quien sea, pues también pueden tener esa pequeña mejora física, aparte de los progresos baloncestísticos.

–¿Lo va a presentar?, le puede ayudar el campeón del mundo Iván Aurrecoechea, ¿es pionero en España?

–No sé si somos los primeros en Andalucía, o existe otro centro así en Sevilla que lo han hecho. Cuenta con el material que tenemos nosotros y que está homologado por la Federación Internacional, para hacer eventos internacionales incluso. Podemos montar la pista y las canastas para cualquier espacio público o privado. No sé si hasta ese punto otros sitios tienen esa facilidad. Sí que es verdad que en la zona de Cataluña, Madrid, Valencia... hay algunos centros ya de este estilo, pero en Andalucía somos de los primeros. Iván es una de las personas que está súper agradecida de que se monte algo así tan cerca.

–¿Cómo le va con su cometido y en qué consiste en el club?

–Yo estoy súper contento con mi cometido. Es una parcela donde me siento muy cómodo. Llevo muchos años desarrollándome en ello y es algo que tengo ya bastante controlado, y no me supone un esfuerzo tampoco enorme. Por esa experiencia que tengo, me siento muy cómodo. El 'team manager' se encarga básicamente de la organización en torno al equipo, ya sea en entrenamientos, en viajes, en uso de instalaciones, en el material. Un poco eso, que esté todo acorde a lo que necesitan tanto los jugadores como el cuerpo técnico, para el desarrollo del baloncesto en el día a día.

–Lleva muchos años ya en el club, prácticamente casi desde los orígenes.

–Creo que solo me he perdido un año. El primero yo no estaba, pero en el segundo año de vida del club ya estaba entrenando con mi compañero Juanra (Ruiz), que está aquí también ahora mismo con nosotros en el primer equipo. Y esa fue mi primera experiencia con el club granadino, desde entonces no he dejado de estar vinculado.

–La logística es muy importante, ¿hubo momentos delicados como la seguridad con el base israelí Ziv?

–Sí, siempre hay ocasiones especiales en las que hay que estar un poquito más pendiente de esa logística, de la organización. Pero, bueno, no es algo que gestione yo solo. Tengo la ayuda, tanto de la policía en el caso de Ziv, que estaba muy pendiente también de ayudarnos en ese aspecto, como de las autoridades. Las agencias con las que trabajamos de transporte, de viajes..., también nos lo ponen muy fácil. Saber rodearte de gente que trabaja bien es muy importante en esta parcela.

–¿Se siente muy integrado en lo que es toda la actividad deportiva del equipo?

–Sí, claro, yo al final también soy entrenador de baloncesto superior, como muchos de mis compañeros. Entonces, no solo me dedico a esta parcela de logística exclusivamente, llevo también temas de estadística junto con David(García). En temas de preparación de partidos, 'scouting' y tal, soy una parte también dentro de ese organigrama.

–¿Cómo es el ambiente ahora mismo en la plantilla después del partido ante el Girona, que se pudo ganar y no se logró?

–Nosotros sabemos lo que somos, dónde estamos. Sabemos que hay partidos que vamos a competir hasta el final y unas veces saldrá cara, y otras cruz. En este caso salió cruz en los últimos minutos. Nosotros seguimos trabajando día a día con la misma ilusión, con las mismas ganas. Y no nos afecta perder o ganar. Vamos a ir al día siguiente a esforzarnos de la misma manera, igual que hemos venido trabajando hasta ahora, al máximo.

–El grupo es muy nuevo, pero ya sí se están viendo evoluciones positivas de juego y en el baloncesto.

–Sí, claro. Al final, esto consiste en dar tiempo al equipo a ir mejorando y a ir encajando las piezas. Entonces, conforme más tiempo pase, mejores sensaciones vamos a transmitir como equipo.

–El que haya habido un cambio en el banquillo, Ramón Díaz por Pablo Pín, ¿ha significado algún cambio en su tarea?

–No, no. Mi función al final es muy concreta. Tanto con un entrenado como con otro, o si hubiese otro distinto, un tercero. Al final, son tareas que hay que hacer siempre igual. Un detalle puede existir, que a lo mejor Ramón prefiere hacer algo de una manera u otra. Pero, básicamente, el 90 o hasta el 95% del trabajo es exactamente igual con un técnico que con otro.

–El Covirán se nutre de gente joven de casa, pero ya con una trayectoria, ¿es un trampolín como le pasó a Pablo Pin o puede ser para Arturo Ruiz, ahora llamado por la selección, y otros?

–Sirve un poco lógicamente de escaparate, y digamos que estamos un poco en esa línea de mejorar profesionalmente. Sí, bueno. Al final, el estar en un equipo puntero de tu ciudad siempre es bueno. En mi caso, yo tampoco tengo una pretensión más allá de salir de aquí. Como hemos hablado, tengo mi centro recién abierto, me centro en mi casa. He estado siempre toda mi vida en Granada. Mi familia es de aquí. En principio, yo no tengo ninguna intención de dar ningún salto, como han hecho algunos de mis compañeros. Pero, bueno, si llegase el momento de dar algún paso, habría que contemplarlo y ver si merece la pena. Pero yo estoy muy a gusto aquí.

–Por temperamento y personalidad, se le ve como una persona calmada. Eso es bueno en los momentos de tensión en el banquillo...

–Sí, siempre he sido una persona muy tranquila, con bastante paciencia. Es lo que se ve, lo que transmito. No puedo transmitir otra cosa que no sea eso. Cuando hay que sacar el genio, a veces hay que sacarlo también.

–Hay muchos momentos de nervios, marcador igualado, decisiones de los árbitros...

–Bueno, a mí eso no me afecta. Si le digo la verdad, creo que he estado nervioso una vez en mis siete temporadas que llevo en este equipo. Y fue en un 'playoff 'de ascenso a ACB. Por partidos complicados o arbitrajes no me suelo poner nervioso.

–¿Qué recuerdos más gratos le quedan?

–El ascenso a la ACB, fue bonito y emotivo, también el ambiente brutal de las permanencias.

Desconcentración

Al preguntarle a Alberto Puertas que a qué se deben las desconexiones del equipo, explica que «hay que tener muy en cuenta que el otro equipo también juega, que utiliza sus armas, y en un momento no fuimos capaces de encontrar ese punto de... conexión. En esta liga un minuto de despiste o desconcentración lo pagas caro, no supimos encontrar quizás la solución. Pero estamos trabajando para que esos momentos de desconexión sean los menos posibles». En torno al arbitraje, puntualiza que «ahí ya se han posicionado la prensa y los aficionados. Nosotros tenemos que seguir trabajando del mismo modo, y sin tener que mirar que los árbitros tengan más o menos acierto con nosotros. Lo importante es cumplir el objetivo de la salvación».