Definidos los dorsales del Coviran Granada

Irán desde el 2 de Rousselle hasta el 77 de Burjanadze

Ideal

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:06

Los dorsales que utilizarán los jugadores del Covirán Granada para la próxima temporada en Liga Endesa ya están definidos. El número más bajo será el de Jonathan Rousselle, que lucirá una vez más el 2 en su camiseta, mientras que el más alto es el de Beqa Burjanadze, que tendrá el 77.

Por su parte, Pere Tomàs, Elias Valtonen e Iván Aurrecoechea repiten el número que ya llevaron el curso pasado. El resto de dorsales de la plantilla del Covirán Granada son los siguientes:

3. Speight.

7. Olumuyiwa.

13. Thomas.

16. Durán.

22. Munnings.

23. Kljajic.

29. Luka.

35. Hankins.

Además, el club tiene abierta la reserva de camisetas a través de venta.fundacioncbgranada.es hasta el próximo 31 de agosto. Los aficionados pueden adquirirlas con la personalización que deseen.

