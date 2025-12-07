Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Matt Thomas tuvo que generar juego, aquí muy vigilado. Fermín Rodríguez (ACB Photo)
Análisis

Déficit físico y en el manejo de balón como asignatura pendiente

La defensa granadina sufre un retroceso y Thomas se desgasta con mucho tiempo para ayudar a los bases sin Kljajic

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:31

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, dejó claro que las bajas de Valtonen y Kljajic afectan bastante al rendimiento defensivo del equipo, sin que considere ... que las altas de William Howard y Amida Brimah, que fue «una oportunidad» en el mercado más que una necesidad, sean sustanciales y determinantes en el futuro, por lo que aboga por encontrar a un escolta que resuelva la falta de generación de juego que advierte actualmente, así como que refuerce la capacidad física del equipo, también dañada por las lesiones. «Es el momento de una reconstrucción obligatoria y de reinventarnos», dejó claro el técnico granadino, avanzando que el club buscará en el mercado «un jugador que ayude a aumentar el nivel físico y a tener manejo de balón, a darnos intensidad, que pueda generar o penetrar».

