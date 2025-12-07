Déficit físico y en el manejo de balón como asignatura pendiente

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, dejó claro que las bajas de Valtonen y Kljajic afectan bastante al rendimiento defensivo del equipo, sin que considere ... que las altas de William Howard y Amida Brimah, que fue «una oportunidad» en el mercado más que una necesidad, sean sustanciales y determinantes en el futuro, por lo que aboga por encontrar a un escolta que resuelva la falta de generación de juego que advierte actualmente, así como que refuerce la capacidad física del equipo, también dañada por las lesiones. «Es el momento de una reconstrucción obligatoria y de reinventarnos», dejó claro el técnico granadino, avanzando que el club buscará en el mercado «un jugador que ayude a aumentar el nivel físico y a tener manejo de balón, a darnos intensidad, que pueda generar o penetrar».

Además, abundó en que «no quiero hablar mucho de Elias y Jovan, pero hablamos del nivel defensivo del equipo y hablamos de los dos jugadores más defensivos. Si pierdes a los dos mejores en defensa es normal que se baje el nivel hasta que encontremos el acoplamiento de las nuevas piezas. Tenemos que trabajar, solo hemos tenido un día de trabajo con los nuevos jugadores. Vamos a intentar buscar esa línea más defensiva. En ataque, hemos tenido que tirar mucho de Matt Thomas también. Solo quiero mirar hacia delante y pienso en trabajar».

En cuanto a Travis Munnings, apuntó que «hizo un partido sólido. En la segunda parte nos ha dado lo que le pedíamos, negarle a Bell- Haynes ese primer pase, pero en ataque no logró cuajar su mejor partido, estuvo en la línea de otras veces».

Díaz propone agarrarse al «trabajo». «En los últimos partidos, quitando este último con Zaragoza, realizamos un buen baloncesto y llegamos a él con mucho trabajo. Ahora estamos en una reconstrucción obligatoria y tendremos que esforzarnos mucho. Me centro ya en Andorra y tratar de ser ese equipo competitivo que fuimos hasta hace muy poco».