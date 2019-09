LEB Oro «La espinita por no jugar la 'Final 4' en Granada duele menos porque lo dimos todo» Oroz, con el balón, vuelve al Palacio el sábado. / PEPE MARÍN Tras su cesión al Covirán el curso pasado, el de Azkoitia regresa este sábado al Palacio en el inicio de la LEB Oro JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Viernes, 27 septiembre 2019, 01:42

Fueron apenas tres meses los que pasó Xabi Oroz en Granada, cedido al Covirán por Delteco GBC, donde no tenía minutos en la Liga Endesa. Tiempo suficiente para calar en el club y la afición, pues dentro de su carácter retraído se escondía un obrero en la cancha, capaz de enganchar a la parroquia local y de llegar al corazón de sus compañeros de vestuario. De hecho, sigue manteniendo un vínculo muy estrecho con varios de ellos, por mor de una cuenta compartida de Netflix. El sábado a las 20:30 horas vuelve a Granada con un Delteco señalado como 'gallito' de la LEB Oro.

-¿Con qué sensaciones llega GBC al debut?

-Somos un equipo nuevo en el que creo que la pretemporada ha sido positiva. En un mes no nos vamos a conocer todo lo que nos gustaría, pero vamos por el buen camino. La gente ha venido con ganas y positivos y estamos trabajando bien.

-¿Se sienten favoritos para el ascenso a final de temporada?

-Lo que se diga ahora mismo sirve de poco. Somos doce jugadores nuevos y tenemos que ir paso a paso. Fuera se puede decir lo que se quiera pero nosotros lo que tenemos que hacer es jugar un buen baloncesto y empezar sin urgencias.

-¿Está de acuerdo en que Palma está un paso por delante el resto?

-No creo que se deba hablar de uno o dos equipos, hay un grupo amplio. Aunque a ellos haya que tenerlos en cuenta, todos los años hay sorpresas. Hablar no suma nada, lo que hay que hacer es sudar y ganar partidos.

-¿Qué tal la adaptación de Marcelo Nicola, un entrenador que apenas conoce a priori la LEB Oro?

-Se nota que ha sido jugador de elite y por eso nos entiende muy bien. Aunque no tenga gran experiencia aún como entrenador, ese otro aspecto le aporta mucho. De momento estamos muy bien con él.

-¿Cuáles son sus expectativas a nivel individual?

-Sumar al equipo. Me gusta defender y bajar un poco al barro, a donde otros quizá disfrutan menos, pero a mí me satisface. Y desde luego también puedo hacer cosas en ataque. El objetivo es ayudar al equipo.

-El descenso de GBC de ACB le dejó sin contrato. ¿Por qué renovó?

-Estar cerca de casa es importante, y también quiero dar un paso con los estudios este año. Por eso GBC siempre fue mi primera opción y como mostraron interés real, no valoré más alternativas.

-¿Hubo alguna posibilidad de seguir en Granada?

-Como digo, primero quería saber si había interés de Gipuzkoa, y en caso de que no me gustara lo que oía, me abriría puertas. Pero desde el primer momento fue todo bien así que no me interesé por otras opciones.

-¿Le quedó una espina clavada en Granada por no llegar a la 'Final4'?

-El recuerdo es muy positivo en todos los sentidos. El club y la ciudad me aportaron mucho y la experiencia me ayudó en lo personal. Todos queríamos llegar a la 'Final 4', claro, pero creo que hicimos un buen papel en los 'playoffs'. Lo dejamos todo y por eso la espina duele menos.

-Entiendo que el del sábado no es un partido cualquiera para usted.

-Claro. Al final casi todos los compañeros siguen ahí. Jugar contra ellos será especial, también por toda la afición del Palacio que me apoyó desde el primer día, aunque mi estancia fuera breve.

-Tengo entendido que la relación con sus ex sigue siendo importante por whatsapp, ¿Cierto?

-Sí, mantenemos un grupo todavía.

-¿Y ha habido cachondeo durante la semana?

-No demasiado. Alguno me ha escrito, eso sí. Y bueno, justo antes de esta entrevista le he chinchado un poco a Joan Pardina por una foto que ha subido el club a instagram en la que da un poco de miedo (risas).

-Creo que compartían hasta la cuenta de Netflix.

-Sí, y seguimos. La tengo con Alo, 'Borto' y Pardina. Pero es mi correo el que está ahí, todos ellos los tienen (sonríe).

-Dígame la verdad, ¿Ha ayudado en el 'scouting' del Covirán?

-Sí, algunos detalles sí me han pedido. Les conozco bastante bien y no creo que haya fallado mucho en eso.

-¿Eso de que empezar ganando es importante es tan cierto o es más un topicazo?

-Esto es muy largo, pero desde luego mejor empezar ganando. Hay que ir a por ello a Granada, pero perder tampoco va a significar nada para nuestro camino. Hay que ir poco a poco y sabemos que será muy difícil ganar porque el Covirán es un rival muy potente.

-Precisamente, ¿Ve al Covirán como un posible rival directo a final de temporada?

-Ahora mismo todos los somos. Hay quien nos coloca arriba, pero en septiembre no sirve de nada. Sí que el Covirán es un rival muy fuerte y que ojalá sea enemigo directo por arriba a final de año, pero ahora mismo es uno más.

-¿Cómo están preparando el partido? ¿En qué les insiste Nicola?

-En ser nosotros mismos. Al final, si hacemos las cosas bien tendremos opciones de ganar en el minuto cuarenta, que es lo que queremos. Obviamente hemos mirado cosas del Covirán, pero nos centramos en nosotros y si hacemos lo que tenemos que hacer, realmente el rival debe darnos igual.

-La pretemporada del Covirán no ha sido buena en lo que a resultados se refiere, ¿Cree que eso puede afectar el sábado?

-Los resultados hasta el momento no sé hasta qué punto importan. Lo relevante de verdad empieza ahora y es cuando hay que tenerlo en cuenta. No le voy a mentir, he visto sus resultados, pero sabemos que en pretemporada los entrenadores prueban cosas nuevas o reparten cargas. No nos podemos fijar demasiado en eso o nos irá mal.

-El sábado seguramente le toque emparejarse con Diego Kapelan, ¿Le ha estudiado mucho?

-Obviamente es un gran jugador. Pero ya he defendido a muchos jugadores así, porque ese es mi trabajo al fin y al cabo. Será difícil porque si está en racha es muy bueno, pero el Covirán ha demostrado que es un gran equipo, con doce jugadores, y parar a uno no sirve de nada si meten los otros, porque te ganan el partido. Obviamente queremos pararle a él pero hay que hacerlo con el equipo en general.