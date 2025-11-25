El Covirán vive el peor arranque de su historia en la Liga Endesa

El Covirán cerró un primer tramo liguero con el buen sabor de una mejoría sustancial del juego en las tres últimas jornadas, aunque con una ... sola victoria en su casillero. Los granadinos superaron al Valencia Basket en el Palacio, dominaron al Girona en Fontajau, al que no pudieron superar al final tras no culminar el trabajo por una 'pájara' en el tercer cuarto, y plantaron batalla al Real Madrid, al que adelantaron incluso en el marcador y obligaron a esmerarse, para ceder el premio en los últimos minutos.

No obstante, esa evolución positiva en el baloncesto de los granadinos no se reflejó demasiado en los resultados. Las cinco primeras jornadas se convirtieron en derrotas, frente al Joventut y Baskonia en casa, y contra Lleida, Manresa y Breogán lejos del Palacio. Este balance hace que, en la primera campaña de Ramón Díaz al frente del banquillo granadino, sea el peor de la historia del club nazarí en la máxima categoría. Hace dos temporadas, los rojinegros también acumularon un triunfo por siete derrotas a la octava jornada, pero se mantuvieron al menos fuera del descenso. Ahora no.

Como disculpa está que el calendario trajo a huesos al pabellón del Zaidín y todos los rivales más asequibles en canchas con el público en contra. También que se trata de un grupo casi nuevo. Es muy complicado obtener respuesta y rendimiento inmediato cuando, en un club modesto, no se dispone de un bloque compacto y antiguo que se entiende. Encontrar el equilibrio y la adaptación supone paciencia y abrir un margen coherente de tiempo. Ramón Díaz busca esa cohesión y solidez defensiva. Trató de combatir al Real Madrid con brillo ofensivo, pero con un adversario de tal calidad, sobrado de talento, es casi imposible tumbarle en una guerra anotadora, al más puro estilo NBA, con puntuación alta, de ahí el 100-111 final.

El Covirán es el último clasificado, acumula 1/7 y está empatado con el San Pablo Burgos, que le rebasa por la diferencia de puntos. Por encima ya solo queda el Casademont Zaragoza, con 2/6, a un triunfo de distancia, por lo que el grupo que había en la séptima jornada se ha roto y separado otros rivales directos como Andorra, Girona, Breogán o Bilbao.

Un triunfo más

En la temporada justo anterior, la 2024/25, a estas alturas, la octava jornada, cuando se produce un paréntesis en la competición debido a la ventana FIBA, con partidos de clasificación para el próximo Mundial, el Covirán sumó una victoria más.

La formación entonces dirigida por Pablo Pin contabilizó 2/6, por lo que se encontraba fuera del descenso. Por debajo había dejado, en ese momento, a tres equipos, aunque todos ellos habían conseguido el mismo botín que los granadinos (2/6), casos del Leyma Coruña, Girona Bàsquet y Río Breogán, que ocuparon las posiciones por ese orden en función de los 'average'. Por encima, con tres éxitos, se habían situado Hiopos Lleida, Morabanc Andorra, Baskonia y Surne Bilbao. Al final de la campaña bajaron Covirán y Coruña, como penúltimo y último, respectivamente, por lo que Girona y Breogán sobrevivieron a largo plazo.

Salvado por los pelos

El ejercicio anterior, el de hace dos años, el de 2023/24, registró el mismo balance en el Covirán en la octava jornada de la Liga Endesa. La situación deportiva fue idéntica, con 1/7.

El equipo nazarí figuró, empero, como antepenúltimo, por lo que también se mantuvo fuera del descenso. Estuvo igualado con Palencia y Río Breogán, pero tenía, en cambio, más alejados, a dos triunfos de margen, con tres victorias, al Casademont Zaragoza y el Monbus Obradoiro.

Da la casualidad de que el colista de ese momento, el Breogán de Lugo, volvió a eludir el descenso a Primera FEB. Los que perdieron la máxima categoría fueron el vecino gallego Obradoiro, en un triple empate con Breogán y Covirán, y el Palencia, que como último clasificado solo duró un curso en la élite, igual que el Leyma Coruña. Estreno muy corto, al mínimo.

La temporada 2022/23, que fue la primera del Covirán en la Liga Endesa, la del estreno, fue, con diferencia, la del mejor inicio de los granadinos. En la octava jornada, en el instante actual, el conjunto de Pablo Pin era séptimo con 5/3, cinco victorias nada menos, y una de las grandes sorpresas del arranque del campeonato. Por debajo se situó el Breogán con 4/4, y los granadinos vivían en la zona de Copa del Rey y los 'playoffs' por el título, empatados con Baskonia y Unicaja. El Gran Canaria, Barca y Real Madrid llevaban 6/2 entonces, por delante, y el Tenerife era el líder inesperado también, con 7/1.

Apuros con el Betis

El colista, y que al final descendió como penúltimo, fue en ese punto de la competición el Betis. Arrastró 1/7 y el Covirán le sacaba cuatro victorias. No obstante, los granadinos se complicaron durante la segunda vuelta tras las lesiones de sus pilares Cristiano Felicio y Luke Maye. Y no respiraron hasta la última jornada, y porque el exmadridista Nigel Williams-Gossal noqueó al Betis en los últimos minutos de su cita en el Movistar Arena. El lío le vino al cuadro granadino al caer en casa con los béticos, tras una prórroga y en un día horroroso. El Baxi Manresa ocupaba la penúltima plaza, con 2/6, empatado con Girona, Obradoiro y Zaragoza, pero fue el Fuenlabrada, pese a que disfrutaba de 3/5, el que quedó el último, descolgado, y acompañó al Betis a la Primera FEB.

El Covirán empezó su trayectoria en la máxima categoría, precisamente, ganando en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Y, luego, dio la puntilla a los madrileños en el Palacio con Michael Caicedo destacado.

El Covirán llegó a ser el quinto de la ACB en la cuarta jornada, con 3/1, igualado con el Barca, al que se medía para seguir la estela de los invictos Tenerife y Real Madrid, más Gran Canaria y Bilbao. Alucinante.