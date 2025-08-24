El Covirán, a la vanguardia de la estadística en la Liga Endesa

La estadística siempre existió en el baloncesto, pero más como análisis del juego posterior a los partidos. En cambio, los últimos años, la avanzada, que ... se ajusta más a la realidad de los rendimientos de los jugadores y equipos y de lo que ocurrió realmente en la pista, donde existen muchos intangibles, aclara 'verdades' a través de porcentajes o de datos comparados, especialmente en defensa. Y está muy de moda, porque permite crear conceptos auténticos.

Todos los equipos manejan los números para incorporarlos a los planteamientos, la táctica y estrategia en la cancha, las alternativas y cambios, la planificación, así como el estudio profundo del rival, por lo que sirven para complementar el 'scouting' con mayor ciencia y eficacia. Pues bien, el Covirán fue habitual de la Liga Endesa en destinar los esfuerzos de su equipo técnico a la hora de aplicar la estadística avanzada a los sistemas propios del juego, tanto en correcciones como progresos, con David García, el responsable de vídeo y edición a la cabeza.

No es una novedad pero el Covirán, por decisión de su entrenador anterior, Pablo Pin, que estuvo al frente del banquillo durante trece temporadas, ha utilizado esta vía de mejora por costumbre y con mucha insistencia.

Ahora sin Pin, está por ver si Ramón Díaz seguirá en la misma línea y conservará la estadística como método destacado en el plan de trabajo del equipo. Además de Pin faltará Alberto Fernández 'Zamo', que tras doce campañas deja el sitio a Arturo Ruiz, que ya formó parte del 'staff' en dos etapas distintas tras su paso por la liga alemana.

Con ellos está Alberto Puertas, que coordina toda la logística en torno a lo técnico como 'team manager', dado que la preparación física recae en Sergio Sánchez 'Pinzas'.

Las otras altas en el equipo son el estadounidense Derrick Allen, que fue auxiliar de Díaz en el Capitanes de Ciudad de México, y Juanra Ruiz, que ayudarán a Arturo Ruiz como apoyo a Díaz.

En el filial, Samuel López será el entrenador principal, con Andrea Pecile, siempre centrado en la evolución de los fundamentos técnicos y el seguimiento a los más jóvenes, y Daniel Moyano de ayudantes, dado que este conjunto crece al competir en la nueva Liga U22, de la propia ACB, con patrocinador distinto, al denominarse Stellantis & You Granada.

Complemento al 'scouting'

David García, como analista de datos y pese a su juventud, posee experiencia con la estadística avanzada, un complemento esencial en el baloncesto moderno al 'scouting'. Este se define como la observación y análisis sistemático del juego, ya sea del propio equipo o del rival, con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo. Implica registrar y analizar aspectos técnicos, tácticos y físicos de los jugadores y equipos, utilizando herramientas como la estadística y el vídeo, para tomar decisiones informadas en la preparación de los partidos y la captación de talento.

Para situar al lector, la estadística avanzada en baloncesto es el análisis de datos objetivos, para obtener una visión más profunda del juego, que va más allá de las estadísticas tradicionales, evaluando el contexto y el impacto real de los jugadores y equipos en la cancha.

Métricas como la eficiencia de tiro (TS%), el porcentaje de uso (USG%) y los cuatro factores de la victoria –tiro efectivo, tasa de pérdidas, rebotes ofensivos y tiros libres– permiten una evaluación más certera, y se utilizan para la toma de decisiones en el análisis de jugadores y estrategias de juego.

El aprovechamiento de toda esa labor estadística, a través de imágenes y números, es tarea primordial en el club granadino.

«Hace 15 años, nadie tenía en cuenta esos detalles, pero ahora son datos muy valorados. Lo importante es que estos datos no se usen solo para crear un relato, sino para dar sentido a lo que pasa en la cancha», destaca Fran Fermoso, narrador de Movistar, en un reportaje de Hugo Fernández Prieto en 'Solobasket.com'.

Se trata de entender algo tan complejo como la estadística avanzada y sin que suene a clase de matemáticas, apunta David Sardinero, director de la revista Gigantes. «También hay quienes intentan meter datos por meterlos, solo para mostrar que controlan o tienen acceso a ellos», agrega, aunque lo importante es que sean útiles. El 'offensive rating', porcentaje de uso y demás términos que, aunque de primeras pueden sonar extraños, ayudan a entender el juego, y los difunde la propia Liga Endesa en su apartado de estadísticas.

Al disponer de tantos datos, la clave es seleccionar bien y quedarse con los que tienen valor en un contexto adecuado, como números de un jugador determinado al compararlos con los promedios de la competición y del resto de la plantilla.

Entendimiento

Es baladí, asimismo, que los entrenadores sean expertos en estadística avanzada si los jugadores no la entienden o no creen en ella. Aquí aparece un trabajo didáctico crucial. El Covirán optó por charlas explicativas con los jugadores. «Esto nos sirve para que, durante la temporada, cuando hablemos de porcentaje de pérdida o ratio de tiro, entiendan de lo que estamos hablando y sepan a qué le damos relevancia, porque realmente es muy importante a la hora de ganar un partido», según David García refleja en esa web especializada. Además de charlas, el club también organiza reuniones a principio de temporada con los jugadores. Se preparan presentaciones con diferentes objetivos de mejora.

«Un jugador que haya tenido 40% en EFG (ajusta el porcentaje de tiros de campo para reflejar que los triples valen más que los tiros de dos puntos), a lo mejor consideramos que puede mejorar en esa faceta y le pedimos que avance al 50%», añade David.

Aplicación y mejora

El 'staff' granadino combinó términos de estadística avanzada, como el EFG%, con términos técnicos y tácticos, para «mejorar en situaciones de bloqueo directo». Esa es la clave, que los jugadores crean en la utilidad de los datos obtenidos. De Ramón Díaz dependerá si, como Pablo Pin, da máxima fiabilidad a este concepto en la nueva etapa del cuadro nazarí.