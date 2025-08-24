Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los lanzamientos de triple demuestran mayor eficacia gracias al estudio del 'efg', que registra el porcentaje de los tiros de campo. José Miguel Baldomero
Análisis

El Covirán, a la vanguardia de la estadística en la Liga Endesa

El cuerpo técnico del club granadino fue ejemplo a la hora de incorporar la avanzada al sistema de juego del equipo

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:30

La estadística siempre existió en el baloncesto, pero más como análisis del juego posterior a los partidos. En cambio, los últimos años, la avanzada, que ... se ajusta más a la realidad de los rendimientos de los jugadores y equipos y de lo que ocurrió realmente en la pista, donde existen muchos intangibles, aclara 'verdades' a través de porcentajes o de datos comparados, especialmente en defensa. Y está muy de moda, porque permite crear conceptos auténticos.

