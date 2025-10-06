El Covirán, único derrotado en casa en la jornada inaugural

Tras la disputa de la primera jornada de la Liga Endesa, el Covirán Granada tiene el dudoso de honor de haber sido el único equipo ... derrotado en la misma actuando como local, en un fin de semana en que llama la atención la escasa igualdad de los emparejamientos, pues todos se resolvieron por un mínimo de diez puntos.

El UCAM Murcia es el primer líder de la competición, tras derrotar de forma inmisericorde (95-64) a un Morabanc Andorra que dejó una muy mala imagen, permitiendo hasta 30 asistencias de los locales, que anotaron 14 triples con un 42% de efectividad. Segundo en la tabla de se sitúa el Casademont Zaragoza tras dominar a un decepcionante Baskonia (107-88) en el estreno liguero de Pablo Pin como entrenador ayudante de los de Zurbano que completaron así una mala semana en la que habían cedido previamente en sus dos compromisos de la Euroliga.

Igualmente cómodos fueron los triunfos de dos teóricos rivales directos del Covirán, como el Hiopos Lleida, ante el Río Breogán (87-68) y el Recoletas San Pablo Burgos (97-79) de Pablo Almazán frente al Bàsquet Girona. La coralidad ilerdense –once jugadores anotaron al menos cuatro puntos– y el dominio en la pintura y el ritmo de los castellanos fueron las respectivas claves en ambas contiendas.

El resto de victorias las firmaron equipos llamados a estar en la zona de 'playoff': el Unicaja abrió la temporada plácidamente frente al Surne Bilbao (86-68), el Real Madrid firmó una faena de aliño para ganar a medio gas al Dreamland Gran Canaria (81-71) y La Laguna Tenerife, con un descomunal Gio Shermadini (28 puntos, 7 rebotes) demostró su potencial local ante el próximo rival del Covirán, el Baxi Manresa (104-93). Por último, el Valencia Basket culminó su semana fantástica, tras el título de la Supercopa y las dos victorias en Euroliga, con un plácido triunfo ante el Barça (93-81). El cuadro 'taronja' es, sin duda, el equipo del momento en España.