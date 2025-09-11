El Covirán tira a canasta más de tres que de dos en el test inicial

El único punto débil mostrado por el Covirán estuvo a la hora de cerrar el rebote defensivo, al conceder catorce de ataque al Cartagena.

Víctor M. Romero Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

Varias conclusiones se pueden extraer del primer partido de preparación del Covirán con marcador. Los granadinos vapulearon al Cartagena, participante de la Primera FEB y, por tanto, de inferior categoría a la plantilla granadina. Todo se fraguó en un intenso primer cuarto, donde el golpe que asestó de salida el conjunto que dirige desde el banquillo Ramón Díaz fue letal.

El resultado de 112-75 se plasmó en ese arranque, pletórico de acierto pero también de ritmo, velocidad y una intensidad física que, más tarde, pasó factura y que será difícil de mantener frente a un adversario de mayor enjundia.

Sin ir más lejos, este próximo sábado el Unicaja de Málaga, con motivo de la Copa de Andalucía, que se disputará por la mañana en el pabellón Vistalegre de Córdoba. Allí los aficionados sí podrán ver ya a su equipo, con dos invitaciones que ofreció el club rojinegro a cada socio.

El Covirán arrolló al Cartagena en diez minutos con un parcial al más puro estilo NBA, severo 44-18. Matt Thomas elevó su cuenta a 18 puntos en solo 12 minutos al descanso, aunque los tres últimos cuartos fueron igualados, con 23-22, 23-14 y 22-21, mínimas rentas para los locales en un choque celebrado a puerta cerrada en el Palacio.

Entre los aspectos técnicos, destaca el potente tiro exterior del Covirán. Aquí se cumplió una de las premisas de la nueva filosofía de juego que Ramón Díaz desea implantar. Su consigna es atacar en pocos segundos y lanzar pronto, antes de que la defensa contraria se haya ajustado, para sorprender y tirar desde lejos a la primera oportunidad que surja. Así, el Covirán empezó a equilibrar los tiros de dos con los de tres, hasta alcanzar más lanzamientos de triple que de dos: 46 por 39, siete más.

Ya en el primer cuarto, hubo 13 triples por 12 tiros de dos; en el segundo, 26 a 20; y en el tercero subieron los de dos para sobrepasar por poco y equilibrar el balance: 34 de dos por 32 de tres.

Los porcentajes en los triples fueron descendiendo y el éxito fue mayor en el arranque, al ir de más a menos. El Covirán acabó con un 34,8% tras 16 acertados de los 46 lanzados. En el primer cuarto fue espléndido el 8/13 para un 61,5%. En el segundo, bajó al 42,3% con 11/26; y en el tercero, a 40,6% con 13/32.

De los 16 triples encestados –el Cartagena solo anotó tres de 23 intentos– siete de ellos salieron de las manos del 'killer' Matt Thomas, con un 53,85 de éxito. Micah Speight le secundó bien con 3/7 y 42,9%, y otro tirador como Edu Durán alcanzó 3/8 en un 37,5%. Jovan Kljajic se fue al 40% merced a 2/5 y Travis Munnings fue el único poco inspirado, con 1/6 y 16,7%.

El joven senegalés de 17 años Khalifa Gaye no se cortó y probó con 0/3, Jonathan Rousselle, 0/2, e Iván Aurrecoechea y Luka Bozic, 0/1, si bien el croata apenas jugó: 9:50 minutos tras ser eliminado por cinco faltas.

Esto condicionó también los planes de Ramón Díaz en la zona, por lo que utilizó a Gaye más de diez minutos de 'cuatro'. También a Aurrecoechea, que compartió la pista con Babatunde Olumuyiwa de 'center'. Iván cumplió 18:39 en la cancha.

Está claro que este tiempo en pista se verá bastante reducido con la plantilla completa y las incorporaciones de los internacionales Beqa Burjanadze y Elias Valtonen. Con el georgiano y Bozic sin faltas, Díaz tendrá 'cuatro' suficiente, mientras que Valtonen acortará el reparto de minutos con los exteriores y, es de suponer, que tampoco dará margen a tantos tiros de Durán o Kljajic, cuando Thomas es quien tiene carta blanca.