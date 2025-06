El Covirán sufre la permanencia más cara posible

Víctor M. Romero Jueves, 5 de junio 2025, 20:32 Comenta Compartir

Al Covirán no le habrían salvado dos victorias más en la Liga Endesa. La permanencia, al final, ha estado más cara durante la presente temporada que en las dos anteriores. Los granadinos sumaron nueve triunfos mientras que, en las dos campañas precedentes, contabilizaron once, pasa eludir así el descenso en la última jornada en ambas.

La formación que comanda Pablo Pin perdió la categoría en la penúltima jornada, con la derrota ante el Real Madrid en el Movistar Arena. De haber dado la sorpresa en la pista madrileña, una cancha inexpugnable durante 22 encuentros en el curso sumido ahora en los 'playoffs', tampoco los rojinegros hubieran tenida la ocasión de dar continuidad a su presencia en la máxima categoría, aunque hubieran superado al Morabanc Andorra en la última cita.

Y esto es así porque el Covirán fue el decimoséptimo, con nueve triunfos, a dos del Surne Bilbao e Hiopos Lleida, que sumaron once. En el supuesto de haber ganado esos dos partidos y acabar con once los granadinos, lo que les sirvió en los dos ejercicios anteriores, habrían bajado en el triple empate a once con vizcaínos e ilerdenses.

El problema es que en los enfrentamientos entre los tres, el Covirán no tiene ninguna victoria y ellos, tres. Los hombres de Pablo Pin perdieron en los dos partidos, tanto en Miribilla y Barris Nord como en el Palacio. Además, de haber vencido en uno de ellos y equilibrar las fuerzas en el triple empate, con reparto de dos triunfos y dos derrotas los tres equipos, el Covirán tendría que haber rebasado, o al Bilbao en los doce puntos que tenía en contra de la primera vuelta, o al Lleida, en los trece que encajó como amplia diferencia en la pista del Hiopos.

Esto hace que, aunque los protagonistas del Covirán se refirieron a que al equipo nazarí le faltaron dos victorias en su balance, ellas hubieran sido insuficientes para la permanencia. Pablo Pin comentó que las visitas del UCAM Murcia y Lleida al Palacio debieron resolverse a su favor, pero así el Covirán también estaría en la Primera FEB, de no haber tumbado al rival que dirige Gerard Encuentra por más de trece puntos.

Por eso, el presidente Óscar Fernández-Arenas ha insistido en que el choque contra el Lleida fue el punto de inflexión a la temporada. El dirigente llegó a señalar que «teníamos encarrilado el partido y hasta el 'average' particular», tras argumentar que el arbitraje resultó «perjudicial y determinante», con dos colegiados que repetían de la cita de la primera vuelta en Barris Nord. El club nazarí cortó la relación con el director de arbitraje de la ACB, José Antonio Martín Bertrán, desde ese momento.

El Covirán evitó la última plaza, dado que el Leyma Coruña quedó colista con siete victorias, dos menos que los granadinos, lo que abre la puerta a esperanzas, un tanto ilusas, de seguir en la Liga Endesa por renuncia o incumplimiento de requisitos por parte de uno de los ascendidos, algo sujeto al Fuenlabrada, al ser el menos saneado de los cuatro aspirantes de la Final a Cuatro.

Puntos mal repartidos

El equipo de Pin anotó 2.760 puntos y encajó 2.969, lo que desprende menos 209 en el balance. Hay un dato revelador al respecto. El Río Breogán registró cuatro victorias más (13), con menos 257, y el Girona tres (12), con menos 207, siendo décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente. Esto demuestra que el Covirán ha repartido mal los puntos en los encuentros y ha tenido la mala suerte de perder muchos de ellos por poco margen y en los últimos cuartos o finales de partido, así como el honor de no haber recibido en este curso ninguna paliza, algo positivo en imagen pero no rentable en números como demuestra la clasificación definitiva.

En la temporada 2023/24, sin embargo, el Covirán evitó el descenso como décimo quinto y con once triunfos (11/23) por los 9/25 de esta, con la fortuna que no tuvo en esta ocasión, debido a que el triple empate con Breogán y Obradoiro le favoreció. Si en vez de Bilbao y Lleida hubieran sido Breogán y Girona los equipos en precederle en la tabla, sí hubieran valido los dos triunfos de los que habla Pin.

Hubo 2.752 puntos a favor y 2.930 en contra, menos 178 en ese ejercicio. El mejor. Y, en la temporada del debut, el Covirán fue décimo séptimo, empatado con Girona tras 11/23, once triunfos válidos frente a los diez del Betis y cuatro de Fuenlabrada. Y eso con peor 'average' general, menos 309 (2.604 por 2.913), cien puntos por debajo.