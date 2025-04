El Covirán no sufre daños mayores pero ya agoniza

Jose Manuel Puertas Lunes, 21 de abril 2025, 09:36 Comenta Compartir

La disputa de la jornada veintiocho de la Liga Endesa ha situado al Covirán Granada colista de la categoría tras su derrotada, con 'basket average' incluido, en la pista del Leyma Coruña. Con ello, el cuadro rojinegro se queda en una situación crítica a seis partidos del final de la temporada regular, pues es de cuatro triunfos la brecha existente con los equipos que, a día de hoy, se salvarían.

Eso sí, al menos los rojinegros no sufrieron un daño mayor en la jornada que su propia derrota. Ni Bàsquet Girona (95-84 en Manresa), ni Morabanc Andorra (98-97 ante el Real Madrid) ni Surne Bilbao (96-79 en la cancha del Unicaja) ni Hiopos Lleida (67-76 en casa ante Valencia Basket) lograron sumar durante el fin de semana, lo que les mantiene con diez partidos ganados. Una renta cómoda para todos ellos y que, en el peor de los casos para el Covirán, podría llegar a certificar matemáticamente el descenso granadino incluso dentro de dos jornadas. Este escenario se daría si los de Pablo Pin no ganan ninguno de sus dos próximos partidos (Manresa en casa y Gran Canaria fuera) y el Bàsquet Girona y el Morabanc Andorra ganan al menos uno de ellos. En cualquier otra combinación, las matemáticas no darían por descendido al Covirán hasta más adelante.

En el resto de la jornada, el Río Breogán acaricia ya la salvación tras ganar (90-85) a un Casademont Zaragoza al que incluso adelanta en la tabla, ya con doce partidos ganados los lucenses. Además, el UCAM Murcia se aferra a una pelea por el playoff que se aprieta tras su triunfo ante el Joventut (100-83) y las derrotas de sus rivales directos: el Baskonia ante La Laguna Tenerife (89-93) y el Dreamland Gran Canaria en el Palau Blaugrana ante el Barça (104-90).