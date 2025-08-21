El Covirán ya suda: nueve miembros del primer equipo y refuerzo desde el u22

La pretemporada del Covirán Granada ya está oficialmente en marcha. Tras 48 horas de encuentros, reconocimientos médicos, pruebas físicas y algún acto de club, el ... equipo rompió al fin a sudar a las órdenes de Ramón Díaz sobre la cancha del Palacio de los Deportes.

El buen ambiente reinó en la sesión, como no podía ser de otra forma. «En agosto todos son buenos, luego ya veremos», ironizaba sonriente un miembro del club mientras sobre el parqué se ejercitaban hasta nueve jugadores del primer plantel rojinegro: Jonathan Rousselle, Micah Speight, Edu Durán, Pere Tomàs, Travis Munnings, Luka Bozic, Iván Aurrecoechea, Zach Hankins y Babatunde Olumuyiwa.

Las ausencias, esperadas, eran tres: Beqa Burjanadze, Jovan Kljajic y Elias Valtonen, todos ellos concentrados con sus selecciones nacionales preparando el Eurobasket, que comenzará el próximo miércoles. Aunque de los no presentes, los corrillos citaban sobre todo a uno: Matt Thomas, con la noticia sobre su fichaje 'caliente' cuando la prensa entró al recinto del Zaidín. El club espera que el contrato del de Illinois quede firmado en las próximas horas, para que el tirador esté en Granada a primeros de la semana que viene.

Hubo también mucha presencia joven en el entrenamiento, con Álvaro Fernández 'Mena', Luca Medal, Osi Cerdá y Jorge Zamora reforzando el trabajo, en una imagen típica de pretemporada pero que en esta campaña, por mor de la creación de la nueva Liga u22, será incluso más habitual que en previas.

De hecho, no perdió la oportunidad Ramón Díaz, permanentemente pegado a una sonrisa en su debut como primer entrenador en el recinto al que tantas veces asistió como espectador, de destacar el hecho. «Tenemos la suerte de contar con el refuerzo de los jóvenes que este año jugarán con el equipo u22 y que nos vendrán muy bien a nosotros», subrayó durante las palabras que mantuvo con la visita que una representación del Ayuntamiento de Granada realizó al estreno rojinegro. Fueron el alcalde en funciones, Enrique Catalina, el teniente de alcalde, Vito Epíscopo, y los concejales de Deportes –Jorge Iglesias– y Cultura –Juan Ramón Ferreira–, los encargados de mostrar el apoyo municipal.

Día de estrenos en general, también para Derrick Allen, nuevo entrenador asistente de Díaz en un cuerpo técnico ya sin 'Zamo' Fernández, además de Pablo Pin. Y para palpar novedades también en el cuerpo médico, especialmente entre los fisioterapeutas: se mantiene al frente Alberto Cuello, pero no así Manu Muñoz, flamante fichaje del Real Madrid –donde coincidirá con otro granadino, David Urbano– al que sustituirá Pedro Sánchez, exjugador rojinegro en categorías inferiores. El Covirán ya rueda, con el objetivo de que en mayo las sonrisas sean las mismas.