El Covirán seguirá con el uso del saque rápido la próxima campaña

Jose Manuel Puertas Lunes, 16 de junio 2025, 07:12 Comenta Compartir

Un gran novedad llegará a las canchas de la Primera FEB –y de todas las competiciones organizadas por la Federción Español de Baloncesto– la próxima temporada, con la implantación de la normada del saque rápido, en vigor en la Liga Endesa desde la campaña 2022-23, justamente la del debut del Covirán en la elite nacional.

Ahora, pese a su descenso, el equipo rojinegro seguirá teniendo que saber aprovechar el dinamismo del juego que permite esa norma, que autoriza a sacar desde campo propio sin que los árbitros toquen el balón en aquellas acciones en las que los colegiados no tengan que dirigirse a la mesa a realizar alguna indicación –nunca tras una falta personal, por ejemplo–, y siempre y cuando el balón no sea previamente tocado por el público y no se esté en los dos últimos minutos del partido, cuando los árbitros sí han de tocar el balón previamente al saque ante cualquier indicación que realicen. Y es que la reciente asamblea general ordinaria de la FEB, celebrada en Madrid, aprobó la incorporación del saque rápido desde campo defensivo en la totalidad de sus ligas, tal y como queda ya reflejado en las nuevas bases de competición, así como en el reglamento general de las competiciones FEB.

Así, a partir del próximo curso habrá saque rápido en la Primera FEB, pero también en la Liga Femenina Endesa, Segunda FEB, LFChallenge, Tercera FEB y LF2. El objetivo claro es el de dinamizar el juego, a imagen y semejanza de los sucedido en las últimas temporadas en la Liga Endesa, donde esta norma ha sido acogida de buen grado por jugadores, entrenadores y aficionados. Con lo que no jugará el equipo granadino el próximo curso es con 'instant replay', aún no disponible en Primera FEB.