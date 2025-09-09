Al Covirán el rodaje le empieza rodado

El Covirán jugó un amistoso contra el Cartagena a puerta cerrada en el Palacio, aquí un mate de Travis Munnins.

Víctor M. Romero Martes, 9 de septiembre 2025, 22:01

El Covirán disputó su segundo ensayo de la pretemporada contra un rival menor, el Cartagena, de Primera FEB, el primero que celebra en el Palacio de los Deportes, cuyo parqué ha sufrido unos arreglos, con parches todavía visibles que se espera que mejoren la imagen de la pista de cara a la competición oficial. El test fue interesante. El equipo local pasó como un rodillo (112-75) por encima de un enemigo más pequeño en el primer cuarto, aunque luego aflojara con la presencia del joven Khalifa Gaye. Matt Thomas dio un festival con 19 puntos en 12 minutos. Y también gustó mucho Jovan Kljajic, 17 tantos en su haber.

Los granadinos ya se habían probado con el UCAM Murcia en una primera confrontación, aunque sin contar las canastas. Este martes sí funcionó ya el marcador. Entonces, en ese duelo de preparación y toma de contacto inicial para el nuevo grupo de los nazaríes, el bloque de Ramón Díaz sufrió en la segunda parte un ligero desgaste por la potencia física del conjunto murciano, en opinión del propio entrenador del Covirán, dado que el choque fue a puerta cerrada.

En este contra el Cartagena los informadores sí pudimos ver por primera vez en acción al remozado Covirán, que apunta buenas maneras con jugadores expertos y de calidad, algunos de gran talento como Matt Thomas que ni se les esperaba.

En esta ocasión, Ramón Díaz ya pudo recuperar al único lesionado, el escolta montenegrino Jovan Kljajic, que superó los problemas musculares que le impidieron disputar el Eurobasket con su selección. Hubo sí dos ausencias destacadas, como fueron Elias Valtonen y Beqa Burjanadze, que precisamente se enfrentan este miércoles con Finlandia y Georgia en la búsqueda de las semifinales del torneo, y tras dar la campanada ante Serbia y Francia, respectivamente.

El Covirán tampoco pudo disponer del capitán Pere Tomàs, afectado de dolores en la espalda. El nuevo técnico de los rojinegros incluyó en el róster al joven Khalifa Gaye, que llegó procedente del Baloncesto Ciudad de Badajoz y reforzó el filial que compita en la novedosa Liga U22, con jóvenes que puedan entrenar y estar vinculados al primer equipo de Liga Endesa. Entre ellos figuran el base Álvaro Cárdenas, los que ya estaban como Osi Cerdá y Luca Medal y la próxima incorporación de un pívot búlgaro que traerá centímetros a la pintura.

De principio salieron Speight, Thomas, Munnings, Bozic y Hankins. El Covirán fue fiel a lo que Díaz desea, apretó en defensa desde los instantes iniciales y endosó un 14-0 (14-3) al Cartagena, gracias a la intensidad defensiva, con robo de Luka Bozic y lanzamientos de triple, tanto de Thomas como de Munnings. El tiempo muerto visitante no se hizo esperar. Matt, en ocho puntos en tres minutos. De locos.

Babatunde y Kljajic fueron los primeros relevos, por Munnings y Hankins. El montenegrino impulsó al 27-7 y se completaron las rotaciones con Rousselle, por un Speight rítmico y que se estrenó en el triple, Durán y Aurrecoechea. Díaz ensayó con dos 'centers' al mismo tiempo: Tunde y Aurre, mientras Bozic empezó de 'cuatro'.

El primer parcial lo dijo todo: 44-18, un tanteo anotador de NBA despedido por un triple de Edu Durán. El 8/13 en triples con un 61,5% fue demoledor. En el adversario, 0/6.

En el segundo cuarto, Díaz dio tres minutos al joven canterano Khalifa Gaye, que hasta intentó un triple y una canasta de dos, dada la superioridad tan notoria del Covirán, salvo en el rebote, igualado a once y 21 en el intermedio. Thomas apuntilló de nuevo con el tiro exterior y otro tiempo cartagenero: 51-25. Matt, 19 puntos en 12 minutos. A ver lo que dura en Granada...

La diferencia, que llegó a ser de 30 puntos, se quedó en 27 en el descanso (67-40), también con broche al cierre tras un dos más uno de Rousselle. Díaz no quiso hacer más sangre y Gaye regresó a la pista en los últimos minutos, con un tapón como lo más destacado.

En el tercer cuarto, Díaz quiso comprobar más rato la respuesta de Iván Aurrecoechea junto a Babatunda Olumuyiwa y el campeón del mundo en 3x3 se batió como jabato en la zona, para mantenerse la distancia: 90-54. Y hasta jugó con un solo grande: Tunde, junto a Rousselle, Durán, Kljajic y Thomas.

El Cartagena tuvo un 1/18 en triples con 5,6% de acierto y el Covirán el 40,6% tras 13 de 32 tiros, casi los mismos que de dos: 34, una de las facetas que Ramón Díaz quiere incorporar a su sistema de juego, algo muy habitual en las ligas americanas. El equipo de Félix Alonso, por lo demás, mostró pundonor en una confrontación muy desigual.

El Covirán enseñó sus armas con virtudes interesantes. Ramón Díaz pidió presionar la subida del balón del rival, intensidad atrás y machacar con el tiro exterior. De momento, el rodaje le va rodado. Se supone que el Unicaja será otra historia el sábado. Las señales son positivas.

Ficha técnica:

Covirán: Rousselle (8), Speight (14), Babatunde (4), Thomas (25), Aurrecoechea (7), Durán (11), Munnings (9), Kljajic (17), Bozic (7), Gaye y Hankins (10).

Caesa Seguros Cartagena: Thomas (7), Garuba, Suokas (9), Rivera (7), Martín (5), Idehen (8), Domenech (12), Faverani, Martí (8), Harguindey (4), Svejcar (4) y Kelly (11).

Parciales: 44-18, 23-22 (67-40, descanso), 23-14 (90-54) y 22-21 (112-75, final)

Árbitros: Germán Morales, Enrique López y Jorge Muñoz. Eliminaron a Bozic y Martín por cinco faltas.