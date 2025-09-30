El Covirán quiere seguir siendo duro para el Joventut

Jose Manuel Puertas Granada Martes, 30 de septiembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

En las tres temporadas que el Covirán ha disputado ya en la Liga Endesa, solo hay dos equipos a los que ha sido capaz de derrotar en todas sus visitas al Palacio de los Deportes, pues ni Casademont Zaragoza ni Joventut lograron nunca en esta etapa llevarse el triunfo del Zaidín. Los rojinegros, además, ganaron en dos de sus tres visitas la ciudad maña, si bien nunca volvieron con triunfo del Olímpico de Badalona.

De ahí que, si uno se basa en los precedentes históricos, no haya motivo alguno para que el Joventut sienta la certeza de que el domingo (Palacio de los Deportes, 12 horas) logrará comenzar la Liga Endesa con un triunfo. Al menos, sabe que tendrá que sudar tinta china para ello. Y correr, porque aunque el Covirán no lo mostrara del todo en su último amistoso frente al UCAMMurcia –disputado menos de 72 horas después del anterior, ante el Dreamland Gran Canaria–, es posible que el estilo de juego que quiere imponer Ramón Díaz en el conjunto rojinegro sea el que peor se le dé a un equipo como el Joventut con bastantes jugadores veteranos y 'torres' importantes en las figuras de Ante Tomic y Simon Birgander. Por ello –ya el curso pasado, sin el sueco, fue así–, suele ser un equipo que prefiere los ritmos lentos de partido que el frenesí que, en su mejor versión buscarán imponer los de Díaz. Si el partido 'enloquece' y se convierte en duelo de ida y vuelta, el Covirán tendrá mucho más ganado que si el ritmo es lento, se juega a pocas posesiones. Así, la presencia del Joventut en la zona tiene más opciones de acabar imponiéndose.

Además, tanto en la temporada previa como en la preparación de la actual, la 'Penya' ha vuelto a mostrar un problema en su defensa de los tiros de tres, especialmente cuando estos llegan desde las esquinas o tras bloqueos indirectos, dos de las grandes especialidades de un Matt Thomas que, a buen seguro, será el principal foco ofensivo de los locales, un hecho que desde luego tampoco escapará al 'scouting' del partido del técnico catalán, Dani Miret, que a buen seguro prestará especial atención al estadounidense.

Así que la hoja de ruta del Covirán para obtener la primera victoria del curso parece clara: si lleva el encuentro a su terreno y lo convierte en un dolor de muelas para los verdinegros a través de un ritmo vertiginoso y una gran agresividad defensiva, las mimbres del triunfo estarán sobre la mesa. Eso sí, para ello tendrá que ser un equipo muy distinto al que sus aficionados pudieron ver por primera vez esta temporada en el Palacio el pasado domingo. Sin rebote ni alto ritmo, el Covirán no fue entonces lo que quiere ser.