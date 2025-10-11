El Covirán quiere limpiar su inicio y levantar la cabeza en Manresa

El Covirán se medirá al emergente Baxi Manresa en la primera salida de la temporada para los jugadores que comanda desde el banquillo Ramón Díaz. ... El entrenador granadino no cuenta con bajas para intentar asaltar el Nuevo Congost, frente a un rival muy peligroso en su cancha y que, además, practica un juego muy parecido al estilo que quiere imponer el técnico nazarí a los suyos, basado en la defensa agresiva para recuperar balones, correr, intentar contras y canastas fáciles e imponer un ritmo trepidante e infernal.

El Covirán se medirá a un Baxi Manresa que también cayó derrotado en la primera jornada de la Liga Endesa. El equipo dirigido por Diego Ocampo se enfrentó a uno de los mejores equipos de la Liga Endesa, La Laguna Tenerife. En el partido disputado en la isla los mejores del cuadro catalán fueron Golden, Plummer, Benítez y Akobundu, que terminaron con 18, 16, 13 y 10 puntos, respectivamente.

El conjunto catalán también disputó el pasado miércoles su segundo partido de la temporada en Eurocup. Los locales consiguieron contra el Slask Wroclaw su primer triunfo en competición europea, tras imponerse por 74-62. Golden y Ubal fueron los máximos anotadores con 14 y 11 puntos cada uno.

Agustín Ubal se topa con sus excompañeros mientras que Elias Valtonen defendió los colores del representante del Bages cuando Pedro Martínez lo dirigió. El internacional finlandés espera un «partido muy duro», al tiempo que asegura que «se trata de un pabellón en el que es difícil jugar, ya que que el público aprieta mucho», pero de donde posee «muy buenos recuerdos». «Es un sitio muy especial y tengo muchas ganas de volver».

El alero explicó antes de viajar que «nos centramos en mejorar el ritmo de juego y, en el caso de que no podamos correr, en poder ejecutar bien los ataques estáticos, el Joventut nos obligó a ellos».

Y entiende que «hay que mantener la cabeza fría, sobre todo, porque la afición es muy intensa. Tenemos que controlar el ritmo del partido y no dejarles demasiadas segundas opciones de encestar, especialmente en el tramo final del partido».

Valtonen advierte que el Covirán es nuevo y hay que tener paciencia porque «debemos adaptarnos. En dos semanas es imposible conseguir la química necesaria, pero trabajamos para que el plan de juego se desarrolle bien, y cada día está más claro lo que tenemos que hacer».