Jonathan Rousselle limpia el parqué del Palacio con la mopa en presencia de un Ramón Díaz que quiere levantar la cabeza . José Miguel Baldomero
Primera salida

El Covirán quiere limpiar su inicio y levantar la cabeza en Manresa

Liga Endesa ·

Los granadinos se estrenan lejos del Palacio frente a un rival intenso y de estilo muy similar

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:07

El Covirán se medirá al emergente Baxi Manresa en la primera salida de la temporada para los jugadores que comanda desde el banquillo Ramón Díaz. ... El entrenador granadino no cuenta con bajas para intentar asaltar el Nuevo Congost, frente a un rival muy peligroso en su cancha y que, además, practica un juego muy parecido al estilo que quiere imponer el técnico nazarí a los suyos, basado en la defensa agresiva para recuperar balones, correr, intentar contras y canastas fáciles e imponer un ritmo trepidante e infernal.

