Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramón Díaz se dirige a los aficionados granadinos que acudieron al entrenamiento de puertas abiertas en el Palacio. José Miguel Baldomero
Análisis

Un Covirán al más puro estilo NBA

La metodología de Ramón Díaz está orientada con el alta de Derrick Allen a un juego rápido y muy americano que busca eficiencia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:15

La intención de Ramón Díaz, el nuevo entrenador del Covirán, es que el equipo granadino se comporte en la próxima Liga Endesa como lo más ... parecido a un representante de la NBA. La apuesta del técnico granadino es muy clara en referencia al juego que desea implantar en su formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  3. 3 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  7. 7 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  8. 8 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  9. 9

    Cumbre histórica de los alcaldes de Granada por la capitalidad cultural europea
  10. 10

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un Covirán al más puro estilo NBA

Un Covirán al más puro estilo NBA