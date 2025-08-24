El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez

Víctor M. Romero Domingo, 24 de agosto 2025, 19:01 | Actualizado 19:50h. Comenta Compartir

El Covirán apunta alto esta temporada. El club granadino está detrás con firmeza del escolta internacional dominicano Jassel López. El exterior promedió 22 puntos en la competición de su país y, como anotador que es, le endosó 16 puntos a Colombia de forma reciente en la AmeriCup.

La cuestión es que estuvo bajo las órdenes de Ramón Díaz, el entrenador granadino, en el Capitanes de Ciudad de México, donde disputó la G-League en la temporada 2022/23. La influencia del nuevo entrenador granadino del conjunto rojiverde le permite lanzar el anzuelo a jugadores de calidad que se encuentran más allá del Atlántico, y que pueden ver la competición española y las de Europa como un gran atractivo y aliciente para sus carreras.

Además, el caso de Jassel Pérez es especialmente llamativo, dado que es joven pero cuenta con una amplia experiencia en la élite y el juego de alto nivel. De hecho, el dominicano figura en la lista de los grandes talentos del país caribeño, al compartir vestuario y la pista en su selección con Jean Montero y Andrés Feliz, que en la actualidad triunfan en la Liga Endesa en las filas de poderosos conjuntos como el Valencia Basket y el Real Madrid, colosos que aspiran al trono en la Euroliga, además del campeonato doméstico.

Jassel Pérez llegará, en caso de cerrar el acuerdo, que está a falta de flecos pero no cerrado del todo ni al cien por cien, al Covirán para las dos próximas temporadas, aunque con la condición de que sería cedido en la primera de ellas. De hecho, el club nazarí anunció este domingo ya de forma oficial la contratación de Matt Thomas, que ocupará esa misma posición de 'dos' como gran apuesta exterior y que, con rango de extracomunitario, completa la plantilla granadina hasta las trece fichas, una más de lo habitual y tras la elaboración de la plantilla en las tres anteriores campañas en la máxima categoría.

Según 'El Día', diario digital de la República Dominicana, «Jassel Pérez está cerca de firmar con Granada en la Liga Endesa», aunque la información revela que nada está hecho, dado que también Orlando Magic sigue los pasos del escolta en la fase final de la AmeriCup. «El joven escolta dominicano Jassel Pérez está muy cerca de firmar contrato con el Granada, equipo de la prestigiosa Liga Endesa de España. El explosivo jugador, que actualmente disputa la FIBA AmeriCup 2025 en Managua, ha despertado interés internacional no solo en Europa. La información llega a través de una fuente a 'Diamante Deportivo'. Según la misma, el Orlando Magic de la NBA también está siguiendo de cerca su desempeño en el torneo continental», agrega el texto.

Jassel Pérez tuvo una destacada actuación en el debut de la República Dominicana en el torneo americano, aportando 16 puntos y seis rebotes en la victoria sobre Colombia. Su combinación de atleticismo, defensa y agresividad ofensiva lo convierten en uno de los proyectos más interesantes del Caribe.

Pérez entró con fuerza en el equipo nacional de su país, sin apenas realizar la preparación, ya que gozó de unas cortas vacaciones –una semana–, justo después de la conclusión de la LNB 2025, en el que los Titanes del Sur, su equipo actual, superaron a los Metros de Santiago en la serie final, al necesitar solo cuatro partidos para imponerse.

En los 'playoffs', Pérez fue clave para que los Titanes resultaran campeones, y se anotaran ocho encuentros consecutivos, cuatro sobre los Leones de Santo Domingo –uno al cerrar la fase de eliminación y tres en la semifinal 3-0 (5-3)–, cuatro más ante los Metros en la final, lo que significó la conquista del segundo título de Titanes.

Jassel López no ocupa plaza de extracomunitario pero no jugará de forma inmediata con el Covirán, la intención es que vaya cedido a un equipo de Primera FEB y ser repescado si es necesario, ante una lesión o marcha de Thomas por ejemplo. Además de que es muy interesante como proyecto y futuro escolta para las filas granadinas.