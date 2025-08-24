Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jassel Pérez coincidió con Ramón Díaz en las filas del Capitanes de Ciudad de México para disputar entonces la G League. Capitanes
Mercado

El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez

Irá cedido ·

El internacional dominicano jugó en Capitanes junto a Ramón Díaz la G-League y firmará por dos temporadas

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:01

El Covirán apunta alto esta temporada. El club granadino está detrás con firmeza del escolta internacional dominicano Jassel López. El exterior promedió 22 puntos en la competición de su país y, como anotador que es, le endosó 16 puntos a Colombia de forma reciente en la AmeriCup.

La cuestión es que estuvo bajo las órdenes de Ramón Díaz, el entrenador granadino, en el Capitanes de Ciudad de México, donde disputó la G-League en la temporada 2022/23. La influencia del nuevo entrenador granadino del conjunto rojiverde le permite lanzar el anzuelo a jugadores de calidad que se encuentran más allá del Atlántico, y que pueden ver la competición española y las de Europa como un gran atractivo y aliciente para sus carreras.

Además, el caso de Jassel Pérez es especialmente llamativo, dado que es joven pero cuenta con una amplia experiencia en la élite y el juego de alto nivel. De hecho, el dominicano figura en la lista de los grandes talentos del país caribeño, al compartir vestuario y la pista en su selección con Jean Montero y Andrés Feliz, que en la actualidad triunfan en la Liga Endesa en las filas de poderosos conjuntos como el Valencia Basket y el Real Madrid, colosos que aspiran al trono en la Euroliga, además del campeonato doméstico.

Jassel Pérez llegará, en caso de cerrar el acuerdo, que está a falta de flecos pero no cerrado del todo ni al cien por cien, al Covirán para las dos próximas temporadas, aunque con la condición de que sería cedido en la primera de ellas. De hecho, el club nazarí anunció este domingo ya de forma oficial la contratación de Matt Thomas, que ocupará esa misma posición de 'dos' como gran apuesta exterior y que, con rango de extracomunitario, completa la plantilla granadina hasta las trece fichas, una más de lo habitual y tras la elaboración de la plantilla en las tres anteriores campañas en la máxima categoría.

Según 'El Día', diario digital de la República Dominicana, «Jassel Pérez está cerca de firmar con Granada en la Liga Endesa», aunque la información revela que nada está hecho, dado que también Orlando Magic sigue los pasos del escolta en la fase final de la AmeriCup. «El joven escolta dominicano Jassel Pérez está muy cerca de firmar contrato con el Granada, equipo de la prestigiosa Liga Endesa de España. El explosivo jugador, que actualmente disputa la FIBA AmeriCup 2025 en Managua, ha despertado interés internacional no solo en Europa. La información llega a través de una fuente a 'Diamante Deportivo'. Según la misma, el Orlando Magic de la NBA también está siguiendo de cerca su desempeño en el torneo continental», agrega el texto.

Jassel Pérez tuvo una destacada actuación en el debut de la República Dominicana en el torneo americano, aportando 16 puntos y seis rebotes en la victoria sobre Colombia. Su combinación de atleticismo, defensa y agresividad ofensiva lo convierten en uno de los proyectos más interesantes del Caribe.

Pérez entró con fuerza en el equipo nacional de su país, sin apenas realizar la preparación, ya que gozó de unas cortas vacaciones –una semana–, justo después de la conclusión de la LNB 2025, en el que los Titanes del Sur, su equipo actual, superaron a los Metros de Santiago en la serie final, al necesitar solo cuatro partidos para imponerse.

En los 'playoffs', Pérez fue clave para que los Titanes resultaran campeones, y se anotaran ocho encuentros consecutivos, cuatro sobre los Leones de Santo Domingo –uno al cerrar la fase de eliminación y tres en la semifinal 3-0 (5-3)–, cuatro más ante los Metros en la final, lo que significó la conquista del segundo título de Titanes.

Jassel López no ocupa plaza de extracomunitario pero no jugará de forma inmediata con el Covirán, la intención es que vaya cedido a un equipo de Primera FEB y ser repescado si es necesario, ante una lesión o marcha de Thomas por ejemplo. Además de que es muy interesante como proyecto y futuro escolta para las filas granadinas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un retén del Infoca hará guardia toda la noche en la Fuente de la Bicha
  2. 2

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  3. 3

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  4. 4

    El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha
  5. 5

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  6. 6 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  7. 7

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  8. 8

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  9. 9

    La nueva norma de reciclaje de residuos de obra complica las reformas menores
  10. 10

    El retrato más fiel de Isabel la Católica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez

El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez