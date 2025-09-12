El Covirán prueba sus nuevas armas frente al Unicaja
Ramón Díaz se traza como objetivo a corto plaza ganar la Copa de Andalucía y obtener una idea más razonada sobre el potencial de su equipo
Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:39
El Covirán prueba este sábado (12.30 horas, en directo por Canal Sur Televisión) sus nuevas armas frente al Unicaja en la Copa de Andalucía, ... con un título en juego que hace ilusión al nuevo entrenador Ramón Díaz llevarlo a las vitrinas del club nazarí, en un objetivo competitivo que se pone a corto plazo.
Además, la cita servirá al técnico para calibrar mejor sobre el estado de forma de su equipo y en torno a las posibilidades reales en la Liga Endesa, que es lo que importa. Así sacará una conclusión más razonable tras dos ensayos sin elementos definitivos y a puerta cerrada, contra el UCAM Murcia sin marcador y ante el Cartagena de Primera FEB.
Ramón Díaz dispone ya de doce de los trece jugadores de la plantilla, a excepción de Elias Valtonen, inmerso todavía en el Eurobasket y que se sumará al grupo la próxima semana. Ya regresó el georgiano Beqa Burjanadze de la competición continental, que es alta junto al capitán Pere Tomàs, recuperado de las molestias de espalda que le sacaron de la cita ante el Cartagena.
Tomàs, recuperado
«Lo de 'Pera' no era nada por lo que preocuparnos, se quedó fuera más por precaución que otra cosa, pensando en que pueda estar este sábado y nos pueda dar esa rotación diferente al 'cuatro', al no tener a Elias y Beqa», comentó Ramón Díaz. Sobre ellos, apuntó que «nos encantaría tenerlos aquí, aparte de que hablo con ellos prácticamente a diario y quieren estar aquí, les deseo lo mejor y que el que pueda intente ganar el Eurobasket, sería un orgullo y muy bonito tener a un campeón durante la temporada».
De los canteranos, el técnico nazarí manifestó que «tendrán su espacio para ayudar», en alusión a que el base Álvaro Fernández contó para Murcia y Khalifa Gaye jugó frente al Cartagena. En esta ocasión, también se ha desplazado hasta Córdoba Gaye, jugador del filial Stellantis & You Granada.
