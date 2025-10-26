Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Valtonen, destacado en Lleida, protege el balón ante James Batemon. ACB / Pol Puertas
ACB

El Covirán progresa con pasos cortos

Los de Díaz pagaron caro su mal tercer cuarto y el pobre rendimiento de algunas piezas llamadas a ser importantes dentro de una rotación corta

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:55

El Covirán Granada parece ir dando pequeños pasos hacia la que, a no mucho tardar, debería ser su primera victoria en la Liga Endesa. Sin ... embargo, el primer mes de competición se cerrará con el casillero rojinegro de triunfos en blanco y, de resultas, el equipo metido lógicamente en los puestos de descenso.

