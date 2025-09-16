El Covirán procura pulir al futuro 'cuatro'

Víctor M. Romero Martes, 16 de septiembre 2025, 18:39 Comenta Compartir

El Covirán tiene un reto en la pintura que va más allá del 'center', donde Zach Hankins y Babatunde contarán con la ayuda del aguerrido Iván Aurrecoechea. Difícil papeleta para los dos hombres contratados para la posición de 'cuatro', aunque se trate de dos gladiadores de contrastada calidad, experiencia y nivel ACB.

Nadie duda sobre la capacidad del croata Luka Bozic y del georgiano Beqa Burjanadze, internacional que ha realizado un gran papel con su selección, al alcanzar los cuartos de final del Eurobasket, donde le eliminó la Finlandia de Elías Valtonen, pero dio grandes sorpresas al superar a España, en la fase de grupos, y Francia, en octavos.

A Bozic se le va a pedir un poco más que en el curso anterior con el Hiopos Lleida, con el que rayó a gran altura. Es un ala/pívot muy versátil, con buena mano, gran pasador y físico, fuerte para el rebote o entrar a canasta.

También Burjanadze se caracteriza por su energía y aplomo, quizá con peor porcentaje en el tiro que el croata pero siendo un defensor eficaz. Ante la selección española destacó especialmente en la faceta reboteador, de momento el talón de Aquiles, por lo poco desarrollado de pretemporada, tres amistosos y uno de ellos sin marcador, en la formación que comanda Ramón Díaz.

Bozic tiene que ponerse en forma y elevar su rendimiento, dado que ante el Unicaja respondió por debajo de las expectativas depositadas en el futuro 'cuatro' titular. Antes, contra el Cartagena, las faltas le sacaron muy pronto del partido y el entrenador tuvo que recurrir al joven Khalifa Gaye, dado que Burjanadze todavía estaba inmerso en el Eurobasket. Beqa tampoco brilló frente al Unicaja pero es esperanzadora su garra, como demostró en el Leyma Coruña. Los dos 'cuatros' tienen la difícil misión de hacer olvidar al excelso concurso del francés Amine Noua, aunque ahora esta posición está cubierta con más físico y garantía, y la rotación no debería resentirse como cuando Edgar Vicedo dio mínimo descanso en pista al galo.

Ramón Díaz indicó que «deseábamos que Elías o Beqa ganaran el EuroBasket, pero también que vinieran rapidito para casa, porque sí que nos van a hacer falta. Está claro que notamos ahí, en el cuatro, un poco esa falta de jugadores, a lo mejor entre el puesto tres y medio o cuatro, donde Iván tuvo que hacer un trabajo por mucho rato al cuatro, que lo está haciendo muy bien, pero que, bueno, no está acostumbrado a hacerlo, y especialmente en rotaciones defensivas, pues a veces se pierde un poco. Iván, incluso, se atreve a lanzar de tres, al estar un poquito más abierto, se vio en bastantes combinaciones con Zach y con Babatunde».

Preguntado el técnico sobre si Aurrecoechea puede ser una especie de comodín para jugar de 'cuatro' en determinados momentos, o si depende más del scouting, Díaz detalla que está claro que con Luka vamos a jugar de una manera muy determinada, intentando buscar situaciones con él en el short-roll (continuación corta), entonces creemos que con Iván podíamos hacer algo parecido. Lo que no quería era cambiar la manera de jugar en pretemporada, hasta que viniera Beqa, para adaptarnos a Pere Tomàs, Khalifa o a otros jugadores que puedan hacer el cuatro, entonces hemos preferido usar a Iván ahí, haciendo este tipo de situaciones, que encima le exigiera a Luka un trabajo extra ofensivo, porque Iván (Aurrecoechea) es un jugador muy duro, un jugador que te lleva al límite cuando está defendiéndote. Creo que esto nos está sirviendo para dos cosas, para ver que Iván igual en algún momento nos podría echar una mano como falso cuatro, si queremos jugar con un quinteto grande, y sobre todo para que Luka apriete y siga mejorando cada día».

Se observaron algunos desajustes defensivos de los jugadores propios de pretemporada, y también se concedieron muchos rebotes ofensivos. Ramón Díaz los razonó por el alto ritmo impuesto y por presionar y acudir a la ayuda defensiva de dos contra uno, además, de que espera «tolerarlos mejor y ser un poco más inteligentes en esas situaciones defensivas. Otro de los desajustes, y vuelvo a repetir, es el tema de Iván jugando de cuatro o Khalifa, que quieras o no, pues bueno, no está tan acostumbrado a jugar a este nivel y en esa posición, y sí que generó de vez en cuando algunos desajustes defensivos, pero son cosas que no me preocupan en absoluto, las vamos a ir corrigiendo y cada día vamos a estar un poquito mejor con el tiempo».

