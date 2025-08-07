El Covirán se presentará frente al UCAM Murcia

La pretemporada la iniciará el equipo granadino el 18 de agosto y el octavo Memorial De la Cruz & Vaca será su broche en el Palacio

Iván Aurrecoechea lucha por la posesión del balón en el partido contra el UCAM Murcia de la temporada pasada en el Palacio.

Víctor M. Romero Jueves, 7 de agosto 2025, 18:31 Comenta Compartir

El Covirán Granada ya tiene programada su presentación oficial para la próxima temporada, la cuarta consecutiva en la Liga Endesa. El club nazarí anunció este jueves en las redes sociales la fecha y hora para la novena edición del Memorial José Enrique de la Cruz & Ángel Vaca. Este partido se disputará en el Palacio de los Deportes el domingo, 28 de septiembre, a las 12:30 horas y el rival será el vecino UCAM Murcia.

El choque entre granadinos y murcianos será el último de la preparación y justo antes del inicio oficial de la competición en la Liga Endesa, que está previsto para el fin de semana siguiente, el primero de octubre y a expensas del calendario.

El sorteo del campeonato doméstico todavía no se ha realizado en cuanto que, este viernes, el juzgado de Barcelona tendrá que resolver si da o no la razón en su reclamación al Baloncesto Sevilla, que demandó a la ACB por no incluirle en la competición, debido a que no cumplió con los requisitos ni pasó favorablemente la auditoría externa, ello a pesar de ampliarle durante medio mes el plazo para la inscripción.

Los rojinegros llegarán al partido amistoso contra el UCAM Murcia tras comenzar la pretemporada cinco semanas antes, con fecha fijada para el próximo 18 de agosto. Ese día será cuando la plantilla, que competirá de nuevo en la Liga Endesa pese al descenso, no consumado por la vacante dejada por el Betis, se reunirá por primera vez para someterse a los pertinentes reconocimientos médicos, que tendrá que pasar toda la plantilla en el hospital capitalino de La Inmaculada.

La plantilla del nuevo Covirán dispone ya de doce jugadores, al confirmar la entidad nazarí este jueves el fichaje del ala-pívot croata Luka Bozic, como adelantó este medio hace días. El acuerdo era total y solo quedaba pendiente el fleco de que el Valencia Basket le diera la libertad, lo que era un trámite porque el jugador, lógicamente, no entraba en los planes del entrenador de los taronjas, Pedro Martínez.

Bozic fue cedido durante la pasada campaña al Hiopos Lleida pero la intención del Covirán fue, desde un primer momento, la de hacerse con sus servicios en propiedad, como así ha sido. El croata, además, tendrá la difícil misión de hacer olvidar a un ex nazarí de gran recuerdo y enorme valor como es el internacional francés Amine Noua, que en la actualidad se disputan el Baskonia y el Barça, siendo más firme en estos instantes la tentativa por parte de los vitorianos.

A la plantilla de Ramón Díaz, por tanto, solo le falta la incorporación de un escolta extracomunitrario para alcanzar las trece fichas previstas.

La remozada plantilla nazarí la forman los bases son Jonathan Rousselle y Micah Speight, los escoltas Edu Durán y Jovan Kljajic, los aleros Travis Munnings, Elias Valtonen y Pere Tomàs; los ala-pívots Luka Bozic y Beka Burjanadze; y los pívots Zach Hankins, Babatunde Olumuyiwa e Iván Aurrecoechea. De la pasada campaña, permanecen solo cuatro hombres: Rousselle, Pere Tomàs, Valtonen y 'Aurre'.