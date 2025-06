El Covirán pone un ojo en Sevilla: el Betis sube en la cancha con incertidumbre en los despachos

El Real Betis Baloncesto rubricó este domingo un agónico ascenso a la Liga Endesa, a la que volverá dos años después tras vencer en la ... prórroga de la final por el salto de categoría al Flexicar Fuenlabrada (92-97). El equipo dirigido por Gonzalo García de Vitoria dejó atrás su irregularidad de toda la campaña y llegó a la 'Final Four' en un momento óptimo que le permitió rubricar con éxito una temporada que ha sido, desde luego, muy peculiar en la ciudad hispalense. Anteriormente, el San Pablo Burgos, como campeón de la liga regular de la Primera FEB, había sido el primer equipo en ascender, y el llamado a ocupar la plaza del Leyma Coruña en la próxima Liga Endesa. Ahora, ya se sabe que el Real Betis es el destinado a reemplazar al Covirán en la elite. Sin embargo, la viabilidad del club sevillano genera desde luego más dudas que la del castellano.

De ahí que, pese a que en las oficinas de la Fundación CB Granada se trabaja ya con la mente puesta en la Primera FEB y con el objetivo, reconocido incluso por el presidente Óscar Fernández-Arenas, de retornar a la Liga Endesa en un año, el ascenso del Real Betis suponga un interesante movimiento de fichas sobre el tablero, que no se habría dado en caso de que clubes como el Movistar Estudiantes, el Agropal Palencia o el Monbus Obradoiro hubieran sido los ganadores de la 'Final Four'. Ciertamente, y aunque el club verdiblanco ya se defina en sus perfiles de redes sociales desde última hora del domingo como ACB, hay no pocas dudas por resolver de cara a su retorno al primer nivel del baloncesto español.

Se inicia ahora para el Betis el arduo proceso para formalizar su ingreso en la ACB, que concede un plazo hasta final de junio –aunque suele ocurrir que se prolongue durante dos semanas más, especialmente para el segundo equipo que asciende– para presentar toda la documentación, así como los requisitos económicos, antes de la celebración de la Asamblea General de la liga en la que, a mitad de julio, se oficializarán definitivamente los ascensos y descensos.

Escasa masa social

La situación del club sevillano es, desde luego, muy particular. Ha sido así desde que en 2016 el Real Betis salvara el baloncesto de elite local cuando adquirió el Baloncesto Sevilla a Caixabank, su anterior propietario. Muy lejos quedaban los años dorados en los que, bajo el nombre de Caja San Fernando, el equipo peleó por títulos nacionales y europeos.

A partir de ese momento, sabida es la idiosincrasia de la ciudad, un grave problema se puso sobre la mesa: la masa social. Y es que buena parte de la misma abandonó progresivamente al equipo, al no reconocer los colores verdiblancos como los propios. En Sevilla no sobran aficionados al baloncesto, pero desde luego todo el mundo es sevillista o bético. Así que, cuando los primeros comenzaron a dar la espalda al equipo, costó horrores encontrar buenos aforos en los partidos béticos en el polideportivo San Pablo, incluso en temporadas con buenos resultados deportivos.

Desde hace un año, el escenario es aún más complejo. El equipo sigue llamándose Real Betis, pero el club de fútbol ya no es el propietario, pues el equipo fue adquirido por Grupo Hereda –la temporada pasada ya fue propiedad del conglomerado mexicano XOY, con el que todo acabó como el rosario de la aurora–, despacho especializado en asesoría jurídica cuyo CEO, Pedro Fernández, ejerce como mandamás de la entidad sevillana, tras haber tenido experiencias similares previas en Burgos y Ourense.

El controvertido directivo, cuyas declaraciones no suelen dejar indiferentes a nadie, ha prometido el ascenso por activa y por pasiva desde su llegada a Sevilla y los resultados le han dado la razón, pero por el camino se ha generado no pocos enemigos, también entre las instituciones locales, lo que aumenta mucho más la incertidumbre sobre lo que sucederá en las próximas semanas.

Además, la afición ha ido incluso a menos esta temporada, pese al ascenso final. La creación en la Segunda FEB del Caja 87, club que ha tocado la fibra del aficionado clásico rescatando los colores del Caja San Fernando, ha dado lugar a una circunstancia curiosa, con bastantes más aficionados yendo a los partidos del equipo que ha jugado en la categoría inferior. No en vano, en los encuentros del 'play off' previo a la 'Final Four', apenas varios centenares de aficionados se congregaron en San Pablo para apoyar al Betis.

Con todo este panorama, resulta un tanto imprevisible qué puede suceder en los próximos días. Así lo confirman varias fuentes ligadas al baloncesto sevillano consultadas por este periódico. Pedro Fernández se ha hartado de denunciar durante el presente curso la falta de ayudas económicas a su equipo. Y ahora, obviamente, sus necesidades serán mayores para afrontar el salto a la Liga Endesa con garantías y poder tener un presupuesto digno para competir en una competición cada año más exigente. De ese modo, parece claro que el directivo no tardará demasiado en empezar a reclamar ayudas institucionales y patrocinios. Queda por ver si lo hará con su habitual carácter vehemente o toma una vía más conciliadora, pero desde luego afronta semanas cruciales para confirmar su propia credibilidad, pues de no rubricar el ascenso, quedaría demostrado que sus métodos no son compatibles con el deporte de elite.

Mientras tanto, el Covirán espera acontecimientos. La normativa es clara y, si un equipo no logra formalizar el ingreso en la ACB, el primer beneficiado es el penúltimo clasificado del curso previo, en este caso el equipo rojinegro. Eso sí, el escenario tiene sus riesgos. Apostar desde ya por formar un equipo poderoso para la Primera FEB parece lo más sensato, por mucho que, en un mes, Granada pudiera encontrarse de vuelta a la ACB y teniendo que reformularse el plantel. El 'plan B', aguardar a ver qué sucede con el Betis, sería temerario, pues si los sevillanos terminan ascendiendo, el Covirán habría perdido muchísimo tiempo en la configuración de su estructura para jugar donde, hoy en día, tiene su única presencia garantizada, la Primera FEB. Así que, en cierto modo, la incertidumbre sevillana podría afectar también a las oficinas de la avenida Salvador Allende, desde donde miran, cuanto menos de reojo, lo que sucede en el Betis.